Un nuevo actor en escena

EN la votación de totalidad de los Presupuestos, el diputado de Teruel Existe voto en contra. Un voto que no era muy necesario por cuanto el Gobierno concitó el apoyo de doce partidos y sobrepasó ampliamente la mayoría absoluta. Tomás Guitarte explicó que votaba en contra por la “desatención” del Ejecutivo al no ampliar unas ayudas que consideraba “ínfimas” que “no servirán para revertir la despoblación y porque no recogían la demanda de los agentes sociales y económicos de Teruel, Cuenca y Soria” para aplicar ayudas para las empresas instaladas en zonas poco pobladas. Guitarte no hablaba solo en nombre de su circunscripción sino de otras provincias próximas de Castilla-La Mancha y de Castilla y León.

La primera consecuencia de la irrupción de esta nueva formación es que todos los estudios demoscópicos realizados hasta ahora pueden quedar invalidados –lo mismo ocurre hasta que no se sepa cómo van a concurrir la formación de Yolanda Díaz y Podemos–, porque la asignación de escaños puede quedar alterada. Ahí está el ejemplo de las pasadas autonómicas en Castilla y León, donde Soria Ya obtuvo tres de los cinco escaños en liza para las Cortes regionales, dos de los cuales se los arrebató al PP y el otro al PSOE.

Aún es pronto para determinar cuál será la posición que adopte esta nueva formación política y cómo será la afectación al resto de los partidos nacionales o regionales, aunque en su declaración fundacional afirma que quieren mantenerse alejados de las luchas partidistas, y que se trata de un movimiento transversal que tiene como finalidad que España se desarrolle en equilibrio territorial.

Es decir, la Federación España Vaciada estaría dispuesta a ocupar el puesto de partido bisagra –la función a la que renunció Cs– y como otros partidos regionalistas o nacionalistas su objetivo es conseguir una representación lo suficientemente amplia en las Cortes para condicionar las políticas de los gobiernos en el problema territorial que quieren que se concrete en la consecución de un pacto de Estado que revierta la despoblación, para lo que consideran necesario que cuente con compromisos presupuestarios estables para aplicar las medidas necesarias.

Y, a expensas de los resultados electorales que consigan –las elecciones autonómicas y locales de mayo es un buen momento para su puesta de largo– tendrán que decidir si han irrumpido para quedarse o se diluirán para próximas convocatorias.

Con los partidos de la España Vaciada ha entrado en escena un nuevo actor que puede pescar en caladeros de todos los partidos que tienen un nuevo motivo de preocupación. Los resultados obtenidos por Teruel Existe y por Soria Ya les hace mirar el futuro con optimismo. Jaén Merece Más fue la cuarta fuerza política en la provincia en las elecciones andaluzas, con un nada desdeñable 6% de los votos.