Un nuevo Senado

EL pasado jueves les comenté como, en la práctica de las relaciones intergubernamentales, se habían ido introduciendo acuerdos que bien podían servir de base para una reforma constitucional en relación con el Senado. Lo concreté en la Conferencia de Presidentes y las comisiones sectoriales o territoriales, que tienen diversos nombres, y que vienen funcionando desde el momento mismo de institucionalización de las comunidades autónomas, con un altísimo nivel de acuerdo y consenso, lo que facilita mucho darles el debido cauce senatorial.

Esto sólo tendría un problema: los miembros del Senado resultante no tendrían que ser los actuales senadores, sino los miembros de los gobiernos que se reúnen en esos órganos prácticos. El Senado mismo debería o al menos podría ser, en cuanto que institución de integración territorial, intergubernamental.

Y esto ya podría tener una discusión un poco más larga: ¿alcanzaríamos un acuerdo suficiente sobre la eliminación de la figura de los senadores electos? U otra: si el nuevo Senado no tuviese el carácter de electo, ¿debería conservar las competencias propiamente parlamentarias (segunda lectura, control gubernamental, etc.) que tiene ahora?; probablemente no.

Pero entonces, además de la función de simple coordinación interinstitucional entre el Gobierno central y los autonómicos, ¿qué otras funciones debería o podría tener el Senado?; las hay muy interesantes, como, por ejemplo, la de pronunciarse sobre la oportunidad de que el legislativo central quiera declarar el carácter básico de una ley, caso en el que se impondría sobre los acuerdos legislativos de los parlamentos autonómicos.

Pero, en general, debería precisarse cómo se podría pronunciar sobre todo lo que sea de interés común para todos los gobiernos, central y autonómicos, al margen, pero con respeto, del sistema de competencias.

Esto que digo y propongo no tiene una grandísima novedad. El senado alemán se parece bastante más a este nuevo senado español que al actual, siendo este cada vez más Cámara territorial y, quizá menos estrictamente parlamentaria, en el sentido de ser la segunda Cámara del legislativo central.

El nuevo Senado podría ser, eso sí, mucho más reducido que el actual. Este tiene por lo menos 208 miembros, según se vaya constituyendo, mientras el nuevo, aún en el caso de que se considerase conveniente que tuviese miembros permanentes, podría tener no más que conselleiros tienen los gobiernos autonómicos, por ejemplo, que ni son tantos ni se necesitan todos.

Ahí les dejo, pues, la sugerencia. Podremos seguir hablando.