Un paseo andino dirigido por Joana Carneiro, con la pianista Gabriela Montero

Concierto d la “RFG” que se ofrece en el Teatro Afundación de Vigo y mañana en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, con sesión previa de “CONversando con...19´45 h.”, en la que tendremos a la directora Joana Carneiro. Gabriela Montero será solista del “Concierto para piano en La m. Op 7” de Clara Schumann, en un programa que también ofrece “Lenda: An Andean Walkabout”, de Gabriela Lena Franck y la suite de “Pelleas et Melissande”, de G.Fauré. La venezolana Gabriela Montero nació artísticamente en el seno del maestro por excelencia, J.Antonio Abreu (1939/2018), creador de una escuela que dejó huella a través del Sistema Nacional de Orquestas Jóvenes, de la que salieron importantes talentos y una formación que dignifica a toda una generación. Recibió un “Echo Preis” de Alemania y fue nominada para un “Grammy”, y se presentó como invitada a un acto protocolario de Barack Obama, en el que intervinieron Itzack Perlman, el chelista Yo-Yo-Ma; el clarinetista Anthony McGill, estrenado la obra “Air and Simple Gift”, de John Wlliams. Es autora de un “Concierto para piano (Concierto Latino)”, estrenado en Leipzig, en 2016.

Gabriela Lena Frank, es una compositora de ascendencia judío/lituana y chino/peruana, todo un modelo de enriquecedoras raíces, y que se educó en la Rice University y en la Michigan University, con maestros como W.Albright, Leslie Bassett, W.Bolcon y S.Jones. Su música recibe influencias de B.Bartok, B.Britten y Chou-Wen-Chung, asimilando influencias de elementos andinos, incorporando instrumentos tradicionales. Recibió encargos del Kronos Quartet, Yo-Yo-Ma, el Brentano Quartet, el “Silk Road Project”, Manuel Barrueco, los “King´s Singers” o el “Cuarteto Latinoamericano” y orquestas de primer rango, desde la de Boston a la de Filadelfia, Atlanta o Baltimore. Fue asesora de la O.S. de Berkeley, con Joana Carneiro y compositora residente de la O.S. de Detroit, con Leonard Slatkin y de la O.S. de Houston, con Andrés Orozco Estrada,, recibiendo el 2009, una beca Guggenheim o un “Grammy Latino”, por una composición sobre piezas incas, compuesta para el guitarrista Manuel Berrueco y el “Cuarteto Latinoamericano”, Ganó el “United States Artist Fellow”, al tiempo que se integraba en el “Silk Road Ensemble”, con Yo-Yo-Ma. El trabajo “Ritmos Andinos”, fue pieza destacada en el álbum “Off the Map”, de esa formación. Colabora con el dramaturgo ganador de un “Pulitzer” Nilo Cruz, y merecen mención sus canciones para Dawn Upshaw, con la “St Paul C.O.”, además de la integral para piano de Leslie Bassett, ganadoras de un “Pulitzer”. Recibió en el año 2020, el “25 th. Annual Heinz Award in the Arts and Humanities”. De sus obras orquestales, destacan “Apu: Tone Poem for Orchestra”, el “Concertino Cusqueño”, “Thw Latin-American Dances for Orchestra” y la que escucharemos en estas sesiones.

Gabriel Fauré con la “Suite de Pelleas et Melisande Op. 80”, nacida como obra para la escena del drama de M.Metterlinck, y que interesó a la actriz Mrs Patrick Campbell, quien tentó a Debussy aunque sin gran fortuna por lo que se dirigió a Fauré, que aceptó el reto de un trabajo que acabará orquestando Charles Koechlin, para un estreno de éxito en el Teatro Príncipe de Gales en la primavera de 1898, cuya consecuencia será la suite sinfónica, prescindiendo del trabajo de Koechlin, ampliando la formación dentro de una recreación simbolista del dramaturgo y que dará a conocer en París, en 1901, en los Conciertos Lamoureux, dirigida por Camille Chevillard, prescindiendo de la “Siciliana”. Obra concentrada en la sensibilidad pretendida, con un a modo de preludio “Quasi adagio”, en el que la cuerda se expresa con meditada delicadeza, en medio de un clímax misterioso, antes de dar paso a un pasaje descriptivo con flauta y fagot, a la búsqueda de una decidida coloración hacia la culminación en un “fortissimo e allargando”. “La hilandera” , resulta un corto “Andantino quassi allegreto”, que se anuncia por el oboe en Sol M., y en el que hacia el final, un aire trágico queda expuesto por un acompañamiento que imita el sonido de una rueca. La “Siciliana”, Allegro molto moderato), había sido compuesta para “El burgués gentilhombre” y que no llegó a completarse. Una de las piezas más populares por su frescura en su instrumentación, en la que flauta y arpa con acompañamiento de cuerda, son parte fundamental. El “Molto adagio”, que precede a la muerte de “Melisande”, incorpora una pieza de su ciclo “Canción de Eva”, y un motivo de “La hilandera”, dentro de un ritmo obsesivo en una especie de marcha fúnebre.

Clara Schumann con el “Concierto para piano en La m. Op. 7”, obra calificada como espectacular, teniendo en cuenta la juventud de su creadora y por los detalles innovadores, en los que algo tuvo que ver su apreciado Robert y la buena escuela recibida por su padre dominante y obsesivo. El peso de los aspectos de lucimiento serán también un argumento en su favor, cargados de gestos para su mayor reconocimiento entre el público de aficionados en lo que resultará una obra ingeniosamente estructurada y de sorprendente gran formato, del que no estaba exento un curioso aire de improvisación. Agudos comentaristas acabarán divagando sobre la obra, aceptando que no parecía escrita por un talento tan joven. Si su nombre no figurase en el título, nadie lo hubiese imaginado, en especial por los cambios de tonalidad entre los tiempos, profundamente originales (el primero en La m., el segundo en La b M, y el tercero, de nuevo, en La m.). Pesaba un osado crítico, que las mujeres son volubles, en un momento en el que los condicionales sociales, arrastraban prejuicios claramente injustificados. A esas alturas, la influencia posesiva de Friedrich Wieck, comenzaba a desvanecerse, y su lugar en la vida quedaría ocupado por Robert Schumann.