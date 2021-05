Un preámbulo manifiestamente mejorable

“HORA de vértigo. Hora no de Derecho, sino de leyes sin cuento, y atosigantes, y dictadas casi siempre a tenor de lo que manda la ocasión política” (Juan Iglesias, Miniaturas histórico-jurídicas).

Al citar a Juan Iglesias no puedo evitar asociarle a su Manual de Derecho Romano, compañero inseparable de mis primeros estudios en el viejo caserón universitario compostelano, por encima de las enseñanzas impartidas por el entonces titular de la asignatura, con las que, la verdad, jamás me sentí cómodo. Ahora lo saco a colación, además de por su obligado recuerdo, por la ocasión que me proporciona para referirme a la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente, y en concreto a su Preámbulo, con objeto de detenerme en el inexplicable contenido jurídico y político de éste último. Y también, por extensión, en la técnica legislativa adoptada en la elaboración y redacción de nuestras leyes y reglamentos, así como en la proliferación de unas y otras, todo lo cual constituye en ocasiones un evidente desafío al Estado de Derecho.

Uno de nuestros mejores tratadistas de derecho civil, Luis Díez-Picazo, solía decir que los preámbulos son piezas de literatura jurídica de primer orden, y citaba en apoyo de esta afirmación el Preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado por Alonso Martínez, ejemplo, a su juicio, de mesura y discreción en el uso de la palabra. Una mesura y discreción que se echa en falta en el Preámbulo al que acabo de hacer mención, en particular en sus párrafos 3, 4 y 7: en el primero, por asociar “un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de libertades” a la llegada al poder de un determinado partido; en el segundo, por transformar una reforma laboral auspiciada y respaldada por los organismos comunitarios en un “ataque a los derechos de los ciudadanos y las organizaciones sindicales”; y, en el tercero, por considerar que el apartado 3 del artículo 315 anteriormente citado no se ajusta “a las previsiones de nuestro sistema constitucional”.

En casos como éstos, cuando llega la hora de motivar las causas que inspiran una norma de esta naturaleza y los elementos que la componen, cabe esperar, ciertamente, algo más de atención. Si el preámbulo, como la parte dispositiva, debe respetar las exigencias mínimas de la técnica legislativa al uso –procedimiento, reflexión y ponderación–, el hecho de no hacerlo puede convertirlo en reflejo de una ideología jurídica o política autoritarias, incompatibles con un Estado constitucional. ¿Cómo es posible afirmar que la reforma laboral vigente, en la que la Unión Europea todavía nos aconseja profundizar, es un atentado a los derechos de ciudadanos y organizaciones sindicales? ¿Cómo es posible sostener que el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, aprobado en su día a instancias de un Gobierno del mismo color que el actual, vulnera nuestras previsiones constitucionales, tras años y años de vigencia?

Aún cuando los preámbulos carecen de valor normativo y no cumplen con una finalidad concreta en el proceso de aplicación del derecho, su redacción debe ser cuidada, de ahí la importancia de aproximarse a las exigencias de una buena técnica legislativa. A escala comunitaria, la Unión Europea ha puesto en marcha desde hace años la agenda denominada Legislar mejor, con el fin de que sus normas respondan a los objetivos que persiguen, sean fáciles de entender y sencillas de aplicar y sirvan de manera efectiva al interés general. Este objetivo, de redactar textos jurídicos de alta calidad, cuyos términos sean claros y comprensibles y contribuyan a la seguridad jurídica, es un objetivo que debería ser siempre una prioridad gubernamental, reforzada por un mayor recurso a las correspondientes consultas públicas, propias de una nueva cultura legislativa y, en definitiva, de una democracia más participativa y transparente.

Como cabía esperar, la CEOE, entre otros organismos, no ha dejado de pronunciarse sobre el particular, y lo ha hecho mediante un documento titulado Legislar menos, legislar mejor, a través del cual destaca diversos aspectos de la producción legislativa nacional, ya sea estatal o comunitaria, llamando la atención sobre la densidad y complejidad de dicha producción y reivindicando la necesidad de mejorar la eficiencia de la misma. A su juicio, es necesario promulgar normas claras, simples y en número reducido y adoptar un sistema de coordinación legislativa entre las distintas administraciones con el fin de evitar la profusión y dispersión normativas que fragmentan la unidad de mercado y afectan al normal desarrollo de la actividad económica. Un juicio, fruto de un análisis propio o ajeno, como la OCDE o el World Economic Forum, que comparto, y que puede contribuir a contar con una legislación simplificada, moderna y estable.