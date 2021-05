Un premio para Marina, la reina de la ‘perfomance’

LA perfomance es una actuación que abarca espectáculo, teatro de calle, ejecución, acciones cuyo rasgo común es el desarrollo en el tiempo y no producir objeto duradero.

A Marina Abramovic (Belgrado, 1945) le han dado el premio Princesa de Asturias de las Artes 2021. Estuvo en Galicia en 2002 y encerró a 18 personas seis días en una finca de Antas de Ulla, sin comer ni hablar los primeros días, sólo bebiendo tres litros de líquidos; después les invitaba a crear lo que su estado les motivara... No encuentro producto resultante de esas creaciones.

Otra actuación memorable –aunque tampoco recuperable– transcurrió hace diez años en Nueva York: estuvo sentada en una silla ocho horas al día durante tres meses mirando impávida, detrás de una mesa, a setecientos sujetos que pasaron sucesivamente delante de ella. De las actuaciones en vivo de Marina apenas queda huella grabada, salvo un detalle que me encanta: la hirsuta performer lloró cuando se le plantó delante su exmarido después de veintidós años de distanciamiento.

Abramovic pone a prueba los límites físicos, mentales y espirituales de las personas.

Su instrumento es el cuerpo, no pinceles, notas musicales o palabras. De su paso por Galicia encuentro memoria pero no rastro visible. Esta es una característica chocante de esa modalidad del arte: perecedero hasta no dejar huella.

Su arte es experimental –en buena hora– y transgresor, lo cual le conviene al arte y a su progreso. No todo experimento, sin embargo, sale bien ni toda transgresión, por serlo, es constructiva. Algunas son delictivas y muchas estériles.

El cuerpo tiene límites y un hombre y una mujer tienen, además, mente y espíritu. Marina Abramovic revela una concepción limitada de hombres y mujeres al prescindir del espíritu. Sus experimentaciones conducen a veces a la alucinación, a la pérdida del sentido, a la nada. Así de limitada me resulta la visión que la nueva premio Princesa de Asturias tiene del hombre. La espiritualidad ensancha esos límites y no veo que Abramovic lo haga. Necesitamos la visión de algo más alto que nosotros.