CUANDO empieza a acercarse el sábado aún me entra un subidón de tranquilidad, valga la paradoja. Hago lo posible por desprenderme de la semana, de lunes a viernes, que a menudo se queda adherida a la yema de los dedos, como las pegatinas que traen las naranjas. El sábado tiene que parecerse siempre a atravesar una puerta (quizás como aquellas de El Ministerio del Tiempo) y desembocar en otra realidad. Pero no en una realidad de los tercios de Flandes, o del general Prim, o aquellas cosas que nos contaba Olivares, sino en una especie de prado con flores amarillas y un río claro que se desliza a nuestro lado con un leve rumor. Aún a riesgo de parecer algo cursi, creo que es un deseo compartido.

Puede que también sea una quimera. Hubo un tiempo en el que los sábados tenían algo de desenchufarse. Todo eso tiene que ver con la ropa holgada, incluso deportiva, el pelo a su aire, esa falta de precisión tan maravillosa que te impide atinar a la primera con los botones de algo (cocina, lavadora, cafetera), esa ausencia de lo concreto, de lo exacto, que tanto bien nos hace a veces. El sábado funcionaba como una herramienta para quitarse de lo autoritario, como un salirse de la corriente obligatoria, como un dejarse ir por la mañana y por la tarde, incluso por la noche. Era como habitar otro planeta en el que aterrizabas de pronto, un planeta casi exento de gravedad, sin ese rigor y ese encorsetamiento que nos ocupa de lunes a viernes, algo que te viene dado, porque nos dicen que así es como funciona el mundo.

Siempre me han gustado los sábados, pero sé que no tiene mérito. El domingo, en cambio, me produce recelos matinales, inseguridades al mediodía, miedo y frustración al caer la tarde. El domingo conduce inexorablemente a la pérdida de la libertad, cuando libertad significa no tener que llevar zapatos molestos, comer cuando te apetece, leer o ver aquello que te da la gana, perder el tiempo a propósito, algo que está tan mal visto, lo sé. El domingo es como un sábado, pero que va claramente herido de muerte.

Pues bien, una de las consecuencias de la pandemia y del sindiós en el que estamos, así, en general, es la igualación de los días, si igualación significa que, cada vez más, resulta imposible distinguir unos días de otros. Creo que es el tono gris el que caracteriza este tiempo, aunque algunos lo ven azul oscuro, casi negro. Aquella tersura matinal de los sábados, aquella piel de la libertad, tardará en volver. Mal asunto cuando los días y las noches se parecen como un huevo a otro huevo, cuando los informativos se parecen, cuando las tertulias se parecen, cuando todo suena monocorde, repetitivo, profundamente gris. Deberían devolvernos los sábados como se devuelve una semana en mal estado, o un mes caducado. Pero no va a ocurrir. No vendrán con un lote de sábados de oferta, aunque sean descremados. Corre peligro incluso que los perdamos para siempre, que se amorticen por su mala fama, su tendencia al desorden y al pijama, su amigable presencia, ahora que se lleva tanto el cabreo como estética. Los sábados serán pronto un objeto preciado de los anticuarios. Una rareza en la casa de subastas: ¡un sábado de los de entonces, con todo su brillo! Un lujo que, tal vez, ya no nos podemos permitir.