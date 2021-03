AL FIN, seis días después, han desencallado al ‘Ever Given’, que obstruía una de las arterias fundamentales de este cuerpo terrestre que se han de comer los gusanos. Una de las más grandes arterias, si no la mayor. En este tiempo en el que se funden los casquetes polares y se inician nuevas vías de agua ante la desesperación de osos y pingüinos que no hacen pie, o pata, el Canal de Suez, que está en los no siempre agradables libros de historia de las grandes empresas humanas, protagonizó durante casi una semana este trombo en el comercio mundial.

Ver al ‘Ever Given’ con su carga brutal, ese rompecabezas de contenedores de colorines, como los puzles que animan los puertos de mercancías, daba un poco de miedo. Se le veía excesivo a la legua. Mientras hablamos, las mercancías dan vueltas y vueltas al globo, como lo han estado siempre, de una u otra manera. Pues el comercio es uno de los inicios de la civilización, una vez roto el sedentarismo, cuando la cultura se extendió al tiempo que lo hacía el vino o las especias. Lo que nos hizo civilización y trajo mezcla, lo que expandió las lenguas y las almas, no sólo fue la guerra y la invasión, el pillaje y el egoísmo, sino el comercio y el dulce perfume de los productos orientales.

Hoy todo va a toda pastilla. Si pides algo, tienes la sensación de que va a entrar alguien por la puerta al minuto siguiente. Pronto, dicen, lo harán con drones, que nos visitarán como pájaros al atardecer. En lugar de dejar caer un huevo, nos acercarán productos de un planeta cada vez más pequeño en el que todo está demasiado al alcance. La pasión de Marco Polo pierde fuerza. Pero, mientras todo se hace local, a fuerza de hacerse global, los contenedores de colores siguen llevando las cosas del mundo, a la manera tradicional. Dicen que los barcos son cada vez más grandes, por ahorrar, y que de ahí puede venir, quizás, el taponamiento de Suez.

No puedo evitar verlo como una gran metáfora. Encallamos con facilidad, a pesar de esa fluidez del mundo moderno, de esa sangre vital del comercio que reparte glóbulos y cajas de cartón por todas partes, mientras las personas permanecemos con movilidad restringida. Pero también es cierto que este conducto que unió el Mar Rojo con el Mediterráneo cambió por completo la forma de ver el mundo y, desde luego, las rutas comerciales de la antigüedad. Han bastado seis días de taponamiento, observado incluso desde el espacio, para que cundiera la alarma internacional, a la espera de esta cirugía urgente que limpiara de una vez las paredes arenosas de la gran arteria para que el torrente regresara a su ser. Ayer se conseguía. El barco, inmenso puzle de colores, era arrastrado hacia el Gran Lago Amargo, donde el calado parece mayor, y también, claro es, la distancia entre las orillas.

No sé si aprenderemos de la movida. Lo cierto es que el atasco ha provocado una cola inmensa de buques a la espera, más de trescientos cincuenta, según he leído, lo que da idea de cómo es el mundo contemporáneo. Muchas navieras ya habían empezado a aventurarse por las rutas antiguas, desconfiando, quizás, de una pronta solución. El vértigo de la economía contemporánea no contempla la posibilidad de detenerse ni siquiera un instante, y menos aún en un momento difícil, como es la pandemia. Así que hemos visto bien las debilidades de nuestro tiempo. En un mundo hipercomunicado, imparable, encallar ya no es una opción. Si encallamos como civilización, ese ya será otro asunto.