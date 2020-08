ESTAMOS viviendo un verano diferente. Dicen los meteorólogos que está siendo excesivamente seco, y que las temperaturas son inusualmente elevadas. Pero, sobre todo, no hay más que pasear por nuestros pueblos, villas y ciudades, para comprobar que todo es distinto. En primer lugar, porque la mayoría lucimos mascarillas, y nos saludamos de forma más comedida (con la mirada especialmente), porque lo del codo se nos antoja excesivamente informal, insuficientemente afectuoso, y altamente contagioso (por aquello de toser en el codo también).

La mayoría de la población sensata y con un ápice de humanidad no muestra la alegría desbordante de períodos estivales anteriores, ni las ganas de celebración propias de las vacaciones. Es lógico, pues pesan sobre nuestros hombros y conciencias los fallecidos y los enfermos, el esfuerzo y los desvelos de nuestros sanitarios, los largos meses de confinamiento alejados de nuestros seres queridos, y las restricciones de libertad a nuestros niños y ancianos. Ahí están, además, el miedo latente y permanente al contagio, así como la preocupación por la economía en general, y por la situación de las familias en particular. Tampoco podemos obviar la incertidumbre que nos aguarda en septiembre, o las circunstancias a las que habremos de enfrentarnos durante el próximo otoño. Las perspectivas no son halagüeñas a juzgar por los contagios diarios que siguen humillando a España ante la comunidad internacional, al ostentar el degradante honor de ser el país europeo en el que la pandemia está más descontrolada en relación con la densidad de su población.

A pesar de todo, y de la imperiosa necesidad de permanecer alerta, prudentes y expectantes, son muchas las cosas que, de momento, podemos e incluso debemos hacer y apreciar. Más aún; la reciente experiencia del confinamiento debería llevarnos a disfrutar más que nunca de actividades tan sencillas como pasear al aire libre, recorrer nuestros pueblos, montes y playas, reencontrarnos con familiares y amigos, consumir en nuestros locales cercanos, o hacer más ejercicio. Si fuimos capaces de aceptar y adaptarnos a la reclusión más estricta, cómo no vamos a poder cumplir unas mínimas y sencillas directrices relativas al uso de mascarillas, a evitar reuniones multitudinarias, o a mantener distancias de seguridad.

Estos gestos son actos de generosidad y solidaridad, que suponen bien poco para quien los ejecuta, pero que aportan mucho, muchísimo, al bienestar, la salud y la economía de todos. Estamos pasando un bache sanitario y económico que hemos de recorrer juntos durante el largo periodo que auguran los expertos, tanto quienes aluden a meses (los optimistas), como quienes hablan de un par de años (los más prudentes). Pero incluso en el peor de los casos, ¿qué son unos meses, o unos años, en comparación con esa vida, esa salud y esa economía que todos podemos contribuir a preservar e impulsar?

