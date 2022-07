Un verano por las nubes

SUBE la cesta de la compra. La fruta, el pescado, la carne... Lo vemos a diario cuando nos acercamos al supermercado. El incremento del precio de los combustibles llevamos sufriéndolo varios meses y en pleno verano somos conscientes de que esta realidad no va a cambiar.

La guerra de Ucrania ha puesto todo patas arriba. Rusia parece llevar el control del mundo en estos momentos, amenazando no solo con cortar el suministro de gas, sino con los ataques nucleares que han hecho que hasta el ayuntamiento de Nueva York acabe de publicar un vídeo en el que aconseja qué hacer ante una amenaza de ese tipo en la ciudad.

Se habla de que morirían una de cada ocho personas en ese lugar y las cifras vuelven a ponerme los pelos de punta, como las que informan de la incidencia de casos por el covid que continúa campando a sus anchas entre nosotros.

Volverán las mascarillas nuestros rostros a tapar... podría ser el primer verso de un poema imitando a Bécquer. Porque si seguimos así pasará el verano y tendremos otro septiembre que dé entrada a un curso con tapabocas en las aulas.

Ahora que teníamos la esperanza de que las cosas estaban cambiando... aparecen nuevas variantes y se habla de la cuarta dosis de la vacuna para los mayores de sesenta. Poco a poco iremos pasando todos por el chiringuito con el brazo descubierto y rogando por nuestro pinchazo.

Planeamos las vacaciones y experimentamos que nada es como antes. El miedo está presente en cada decisión que se toma, valorando cosas a las que antes no le concedíamos la importancia que sí le damos ahora. No queremos aglomeraciones, buscamos lugares seguros.

En esa búsqueda de hoteles, vuelos... comprobamos que todo está por las nubes. Nada es estable, cambian las tarifas de un día al siguiente. Y no con las pequeñas variaciones de antaño. Lo que hoy no llega a novecientos euros mañana pasa de mil trescientos. Solamente por coger un avión en plena pandemia. Sin saber si vas realmente a poder volar, tal y como está el panorama.

Hoy por hoy me siento parte de la minoría que alegremente puede afirmar que no se ha contagiado. Pero debemos quedar muy pocos y, viendo caer cada vez a más gente alrededor que también tomaba todo tipo de precauciones, tengo casi la certeza de que llegará el día en el que un test de antígenos dé positivo. ¡Cuántas PCR me hice el año pasado para estar segura cuando visitaba a la familia de que estaba limpia de coronavirus!

Ahora apetece salir, viajar, festejar... y cuando el verano nos acaricia de verdad con esta ola de calor, la gente parece volverse loca llenando las agencias de viajes. Mientras algunos domingueros no podrán ni desplazarse a la playa por el precio disparado de la gasolina, otros viajarán en yate por las islas más exclusivas.

Mientras estos últimos cenarán grandes manjares a la luz de la luna, otros acabarán la temporada sin haber podido probar algo tan sencillo como unas cerezas, con un precio por las nubes esta temporada.

Muchos somos conscientes de lo mal repartido que está el mundo, alegrándonos de tener los pies en la tierra y de pertenecer a la clase media que sabe entender la precariedad de los que sufren miserias sin envidiar lo que gozan aquellos que pertenecen a otra casta, pues a veces teniéndolo todo en el terreno económico carecen del amor que une a los primeros.