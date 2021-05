Una Arcadia feliz

COMO avezados conocedores de hasta dónde llega la estupidez humana cuando se aúnan la ignorancia colectiva y la ingenuidad de los pocos años, al sátrapa marroquí Mohamed VI le bastó dejar correr el rumor de que Cristiano Ronaldo jugaría un partido en la vecina Ceuta para que el desbordado forofismo juvenil se lanzara al mar en esa hooliganista invasión de la frontera con España.

En similar muestra de manipulación de manual, el ideólogo monclovita, Iván Redondo, no encontró mejor oportunidad que sacarse de la chistera una nueva versión de Alicia en el país de las maravillas para así tapar las agitadas aguas del patinazo diplomático tenido con Marruecos –del que, por más que culpó al PP por insolidaridad, es único responsable el Gobierno en su doble condición de, por un lado, acoger al líder del frente Polisario bajo mal negociadas razones de humanidad y, por otro, alentar desde Podemos la continuada provocación que para el reino alauí supone apoyar un referéndum para el ex Sáhara español–.

Y como en los buenos cuentos en los que lo que importa es un final feliz, los casi setecientos folios presentados el jueves por Pedro Sánchez con que animar el futuro de unos jóvenes que todavía no nacieron no son más que el pretendido relato de la Arcadia feliz en la que vivirá España en 2050, comiendo menos carne, gastando menos en ropa, con una jornada laboral de 35 horas semanales, con una juventud mejor educada por contar con más dinero fruto de la caída de la población –sin duda todo un hallazgo en la inexistente política demográfica que prevé una caída para entonces de 3,7 millones de españoles– y donde un cuarto de millón de inmigrantes “legales” vendrán cada año para hacernos las tareas menos atractivas y ayudar a más de un once por ciento de mayores de 65 años que seguirán felices en su actividad profesional. Lo dicho, un mundo feliz... para dentro de treinta años.

Como una indefectible muestra de las premisas del rigor y seriedad en el análisis que muestra el trabajo –se dice que “realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política”–, se muestra una gráfica que reproduce una curva que va del presente actual al “futuro deseable”. ¡Todo un alarde de precisión, rigor y claridad estadístico! Como lo es el párrafo que señala la importancia “de tener en cuenta la relación entre el precio del alquiler y la renta del hogar, así como la heterogeneidad regional y municipal del mercado de vivienda español”. ¿Cabe mayor precisión en el análisis?

Hay que decir que, a diferencia del no menor rigor científico mostrado por aquel millonario en pesetas estudio de una ciudad gallega que concluyó que su aeropuerto y su universidad eran sus principales potencialidades de futuro, el estudio de La Moncloa se confió a un centenar de “expertos de distintas disciplinas e ideologías” que no tuvieron redaños a cobrar por tan doctas predicciones, tan próximas a los viejos chamanes.

El plan, en el decir de Sánchez, pretende decirle al mundo “que nos declaramos dispuestos a abordar y superar los problemas”. Con el volcán catalán a punto de nueva erupción, la continua amenaza alauí y los males de la pandemia tan presentes, sería preferible que fueran los problemas de ahora, no los de 2050, los que ocupasen la atención presidencial.