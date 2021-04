Una cerilla y un bidón de gasolina

YA ven que lo de las elecciones de Madrid no era cualquier cosa. No por ese efecto nacional que algunos les atribuyen a estos comicios (y que también algunos temen), sino porque en estas elecciones, precisamente, se va a poner de manifiesto, más que nunca, el gran enconamiento de la política española.

Una cosa es la teoría, el ambiente, la atmósfera, el lanzarse cuchillos dialécticos con indirectas, como diría Gila, y otra es juntarse en la misma palestra, en la misma cosa, reunirse para el debate cuando algunas miradas se cruzan inflamando el aire. Todo empezó en Telemadrid (transmitido por otras cadenas, como TVE). Aquello, que ya glosamos aquí, se interpretó como una de las pocas ocasiones en las que estos seis candidatos tan dispares juntarían sus codos, en el mejor de los casos, y dirimirían diferencias, que son muchas, desde los lindos atriles. La cosa se salvó como se pudo, aunque con mucha fricción y tono desabrido, parecido al lenguaje de las redes.

Dicen unos que ganó Ayuso, que según algunos sólo tenía que aguantar el tipo, y dicen otros que ganó Mónica García (Más Madrid), menos conocida que el resto, argumentado con vehemencia y conocedora, al menos eso indica su profesión, de los asuntos médicos. Eran las que iban vestidas de rojo para esa liturgia televisiva: no rojo pasión, creo, sino rojo autonómico.

De los demás candidatos poco se dijo, como si hubieran quedado en un discreto segundo plano, no tanto por obviar el rojo, sino porque quizás ya no nos conformamos con un debate al uso, sino que queremos un poco de ‘show’. Bien es cierto que pronto adivinamos que Monasterio e Iglesias, tan cercanos si sólo prestáramos atención a la naturaleza de esos apellidos, pero en las antípodas políticas, alimentaban ese aire cargado de electricidad que siempre anuncia las tormentas de verano. Aunque no sea verano.

Y la tormenta se desató ayer en la Cadena Ser. No acudió Ayuso, ni de rojo autonómico, como si se oliera la tostada. Lo cierto es que no le debió parecer territorio afín, pero eso, si era así, se olvidó pronto. La batalla era otra. Las televisiones de la tarde analizaron una y mil veces ese momento culminante (para mal) de nuestra política. No porque no se viera venir, no porque no se estuviera amasando desde hace semanas, o meses, como se amasan las tormentas sobre la línea del horizonte, sino porque nadie esperaba que saltara así, como la cerilla que busca el bidón de gasolina, en un debate radiofónico (pero con imágenes, que rebotaron sin cesar por todos los canales).

Iglesias se levantó de su asiento cuando sintió que Monasterio cuestionaba las amenazas de muerte que había recibido horas antes. De nada sirvió que Ángels Barceló intentara limitar los daños del encontronazo con sus buenos oficios. El debate saltó por los aires y sus añicos no se pudieron recomponer. Más tarde, Gabilondo y García decidieron también abandonar, como quien contempla con desesperanza las ruinas humeantes del incendio. Y Bal, el candidato al que no favorecen las encuestas, porfiaba en apagar lo que sólo eran ya rescoldos del fracaso: sólo le faltó coger el extintor del pasillo.

Así que de esta forma abrupta terminó la breve historia de los debates de las elecciones de Madrid. Así, en pleno Día del Libro, en pleno día de Cervantes. Va a ser verdad lo que se dijo: que estas elecciones podían marcar un camino. ¿El camino del lenguaje desabrido? ¿El de la muerte definitiva de la moderación en nuestra política? Tal vez era eso.