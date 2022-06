Una cita en Madrid

VIENDO ayer las copiosas imágenes de la llegada de los altos mandatarios a la base de Torrejón, primero, y al Palacio Real, después, me acordé de aquella frase de Lo que queda del día, la célebre novela del Nobel Kazuo Ishiguro, en la que, si no recuerdo mal, el mayordomo de Darlington Hall, Stevens, hablaba con nostalgia de aquellos días de gloria en los que no era necesario viajar a ninguna parte del mundo, porque era el mundo al completo el que visitaba Darlington Hall. Y anoche, el mundo aterrizaba en Madrid.

Es seguro, como decíamos ayer, que Pedro Sánchez se habrá sentido feliz con la visita y con el inevitable protagonismo. No todos los días subes las escalinatas de palacio con Joe Biden, sonriente ayer con el anfitrión. Sánchez hace bien en aprovechar esos momentos de exposición internacional (cualquier líder lo haría, todos lo han hecho cuando han podido), una continuación de su reciente proyección europea (parece tener buena química en Bruselas), y en el seno de la OTAN (criticada, esta última, por sus socios), lo que sin duda compensa en parte, o en todo, algunos sinsabores domésticos.

Sí, como en Lo que queda del día, el mundo venía ayer a visitarnos a casa. Darlington Hall se trasmutaba en los palacios de Madrid, en su buena época, con los invitados vestidos de gala para la noche, con ese pragmatismo más inmediato en las primeras reuniones en las naves de IFEMA, que tanto juego dan. Ahí, traje azul y corbata sobria (Boris Johnson se la acabará quitando, como en el G7: otros lo hacemos en las bodas). El aperitivo resultó decisivo: el encuentro de Erdogan con Finlandia y Suecia. Se llevará, creo, buena parte del protagonismo, pues, finalmente, Turquía levantó el veto a los dos países nórdicos.

Cuarenta años después de la adhesión española a la OTAN, que Biden subrayó en su breve alocución con Sánchez, el mundo es ya muy otro. Los que ayer llegaban y desfilaban en poderosas comitivas (sobre todo la del presidente norteamericano) desde Torrejón al corazón de Madrid, despejado como nunca para la ocasión, sabían bien de la gravedad del momento global, y también de la relevancia del encuentro. La cumbre de Madrid ha coincidido con un momento clave para el mundo y sobre todo para Europa.

Ucrania será el eje principal, desde luego, pero no sólo. Porque el complejo escenario del Mediterráneo ha tomado fuerza en la organización atlantista, aunque no se sabe hasta qué punto, y las cuestiones migratorias constituyen un reto extraordinario y también global, mucho más tras los graves sucesos recientes de Melilla y también de Texas. Stoltenberg habló incluso del cambio climático y de la reducción de emisiones de la OTAN. Pero nadie puede olvidar que Europa vive el peor momento, el más peligroso, desde la Segunda Guerra Mundial y ese es, sobre todo, el gran asunto de esta cumbre.

Sin embargo, es imposible no hacer una lectura doméstica. Lo mucho que supone para una parte del gobierno y para Sánchez, especialmente en términos de visibilidad, con el foco mediático encima de Madrid (las televisiones norteamericanas, sin embargo, dedicaron casi toda la tarde a las audiencias sobre el asalto al Capitolio). En este momento tan complejo, convendría no perder de vista (aunque no las veremos) las pequeñas charlas, los pequeños encuentros, incluida la cena de ayer. De momento, la sintonía más evidente ha sido la de Letizia con Jill Biden. Eso sí que es química.