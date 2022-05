¿Una Comunidad Política Europea?

LA CUESTIÓN es qué Europa va a prevalecer. La que aún apuesta por la moderación y la unión, a pesar de las dificultades, o la que se vence hacia el estado desconfiado, fuerte y cerrado, hasta donde se puede ser cerrado hoy en día. Europa pierde mucho en el ruido y no digamos en la furia. Los populismos han marcado una época, engordados por la insatisfacción, pero la invasión de Ucrania está revelando nuevas pulsiones, nuevas maneras de ver el mundo. Ahora la propaganda ya no es comida rápida. Ahora la propaganda empieza a ser el símbolo del miedo.

Europa debe arreglar lo antes posible el asunto de la energía. Ni es fácil de arreglar ni es sólo un asunto, pero ya vemos que tiene que ver con la estabilidad de las democracias, ya vemos que sus efectos colaterales son importantes. Lo vemos ahora, pero debimos sospecharlo mucho antes. Le energía no puede romper la unidad. No puede convertirse en un arma fácil para dinamitar no sólo las economías, sino las ideas y los gobiernos.

Consciente de los nuevos problemas, y con la experiencia de las elecciones recién celebradas en su país, Macron acaba de proponer una nueva estructura europea, más amplia, dice, que la propia Unión, y que podría llamarse Comunidad Política Europea. No es un proyecto nuevo, como ya se ha dicho. Pero ahora responde a la necesidad de incorporar a países como Ucrania, que, sin embargo, está lejos de cumplir con los requisitos de la UE. ¿Sería la Comunidad Política Europea una alianza, una federación ‘in péctore’, una antesala confortable y protectora, antes de llegar a la Unión Europea? ¿Para qué dos estructuras, dos círculos concéntricos?, piensan, quizás, algunos.

La idea es reforzar la unión, sea dentro de la UE, o, en un segundo nivel, en torno a factores clave como la seguridad, la defensa y la energía. Democracias unidas, fortalecidas en la protección mutua. ¿Es esto muy distinto de la Unión Europea propiamente dicha? ¿Y no ha sido tradicionalmente la unión política la asignatura pendiente del continente? ¿Ayudaría a recuperar al Reino Unido, que se sentiría menos atado, menos comprometido, pero un poco más europeo de lo que puede ser ahora mismo?

Macron recupera esta vieja idea, transformándola, a la luz de los acontecimientos. No sólo para preservar las democracias amenazadas, sino para que la democracia sea el sello fundamental de Europa, una democracia celebrada colectivamente, como respuesta a intervencionismos propagandísticos o presiones foráneas y domésticas, recortando el terreno a euroescépticos, críticos esencialistas, ultraderechistas, etc. Evidentemente, su experiencia electoral frente al ascenso de Le Pen, le sirve de referencia.

¿Veremos una Europa confederada, animada por situaciones como la de Ucrania? Hay un dato no menor, que ya analizan los grandes partidos: el peligro de la división, en la izquierda y en la derecha, que se vio en Francia y que pende como espada de Damocles. Una atomización mayor a la actual. Las discrepancias dentro del socialismo, a la hora de los pactos y las coaliciones, o las pulsiones de la derecha, más al centro o más a la derecha. El desgaste de la política-acordeón preocupa a los que atisban un futuro ingobernable. Las democracias se ganan cada día.