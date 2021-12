Una de las caras más visibles de la pandemia

ESTA devastadora pandemia por coronavirus nos ha cogido a tod@s desprevenidos y sin estar preparados, y se ha llevado más de cinco millones de vidas humanas en todo el mundo, dejando tras de sí, mucho sufrimiento y una economía muy debilitada. En nuestro país, ha habido demasiada improvisación y decisiones tardías, dejando más sombras que luces la gestión por parte del Gobierno, salvo en lo que se refiere a la campaña de vacunación que ha sido un éxito de tod@s.

En esa labor de análisis de la situación y proponer soluciones, ha sido un soplo de aire fresco la aparición del Dr. Daniel López Acuña, que a través de la prensa, radio y TV ha sabido transmitir en cada momento su análisis sobre la situación epidemiológica y sanitaria, aportando las medidas adecuadas para contener la pandemia.

Ha sido una de las caras más visibles de esta pandemia, tras Fernando Simón, portavoz del Gobierno, que a mi modo de ver puso en tela de juicio su independencia de criterio y profesionalidad al defender decisiones incongruentes del gobierno, lo que no me esperaba de Fernando Simón, y en ese aspecto me ha decepcionado, ya que siempre he defendido con hechos que la mejor manera de servir con lealtad es hacer bien tu trabajo, con rigor, buscando siempre la excelencia, obedeciendo a tu conciencia siendo coherente con lo que piensas, e ir con la verdad por delante; la salud no puede depender de intereses políticos, es una cuestión de ética, dignidad profesional y servicio público a la sociedad.

Afrontar una pandemia exige a los gobiernos firmeza y determinación en la toma de decisiones, apoyándose en criterios epidemiológicos y sanitarios desde el rigor científico, total transparencia y mucha pedagogía social para que la población colabore activamente en las tareas que se le encomiendan. López Acuña, con su talante dialogante, buen comunicador, sabe perfectamente lo que tiene entre manos, ha sido una de las personas más activas a la hora de transmitir con rigor la realidad de esta pandemia.

En este período, López Acuña (México, 1954, disfruta de su jubilación en su finca de Gijón, su padre había nacido en Candás, emigró a Francia y después a México), sufrió la dureza de esta pandemia, ya que enfundado en un traje de protección tuvo que despedirse de su querido padre –fallecido por la covid– en un pabellón de aislamiento del hospital de Cabueñes en Gijón.

López Acuña, doctor en salud pública y epidemiólogo de reconocido prestigio internacional, ha tenido que afrontar crisis muy diversas a lo largo de 30 años de trayectoria en la OMS (1984-2014), ocupando cargos directivos relevantes además de asesor de la directora general Margaret Chan en la sede de la OMS en Ginebra, acumulando una gran experiencia y sabiduría, que unidas a su gran profesionalidad, compromiso y dedicación, han sido la clave para apoyar con todas sus fuerzas y de forma totalmente altruista la lucha contra esta pandemia (como él mismo dijo: “lo asumo como una especie de servicio público por imperativo profesional, moral y social”).

Forma parte del Comité Asesor y de Seguimiento de la covid-19 en Asturias, que ha sido la primera CCAA –junto con Galicia– en estar más cerca de la nueva normalidad, además de liderar la vacunación. Mi más sincero reconocimiento al Dr. López Acuña, con el que mantengo una estrecha relación de amistad y colaboración fructífera estos últimos años, ya que ambos tenemos planteamientos coincidentes y defendemos la misma causa: “la salud planetaria y la igual dignidad de todos los seres humanos”. ¡Enhorabuena amigo Daniel!