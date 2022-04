¿Una elección de civilización? No

CONSIDERAR que la batalla electoral de Francia, la batalla final, es una lucha entre la nación y la mundialización es una falacia. Una de esas falacias que suele manejar el populismo. Así funcionaba Trump. Y así funcionan en Europa. Diluirlo todo en disyuntivas elementales, propagandísticas. Hacer que todo parezca simple cuando es muy complejo. Evitar cualquier profundización filosófica, porque en lo profundo el populismo pierde.

Una ‘elección de civilización’, como se ha dicho, no parece el término exacto. La dicotomía local/global está pasada de moda, al menos formulada en esos términos electorales tan ramplones. Hay un instante de sincretismo, en el que lo local toma aspectos de lo global y viceversa, sin que sean necesariamente dos posturas opuestas, dos visiones enfrentadas sin remedio. Llámenlo tercera vía, que es lo que se hace en estos casos. ¿Cuánto tiempo llevamos buscando una tercera vía? Pues ya ven: vivimos en plena polarización. Vivimos en el estúpido éxtasis del maniqueísmo.

Pero comprendo que conviene al caso toda esta simplificación. Mejor, habrá dicho Le Pen, mostrarse garante de la identidad francesa, lo local, frente a ese europeísmo globalista (¿?) de Macron. La verdad es que, escuchándolo, viéndolo, no dirías que Macron no rezuma identidad francesa por todas partes, pero bueno. Y, por otro lado, estamos hablando de un país notablemente centralista, que ha hecho de las ideas-fuerza de ese gobierno central una manera de vivir a lo largo del tiempo. Más nación no se puede ser. ¿Es acaso Macron un ejemplo de líder dispuesto a disolver la identidad francesa a la primera oportunidad? Sinceramente, no lo parece.

En cualquier caso, las lecciones de pureza identitaria han acabado (y empezado) siempre muy mal. Las raíces innegociables, utilizadas como argumento para confrontar, o para dirimir superioridades ‘quasi’ coloniales, deberían manejarse con cuidado, especialmente si terminan provocando conflictos fronterizos, o degradando a personas por cuestiones de índole racial o cultural. Manejar la cultura como un elemento de confrontación es un grave error, un error antiguo, digámoslo así. La cultura no tiene que ver con ninguna pureza, sino exactamente con todo lo contrario: con la pluralidad y el encuentro. Cultura significa cultivar, no imponer ni expulsar.

Es evidente que la globalización tiene sus males. Pero no parece que el futuro pueda interpretarse desde el encastillamiento, desde el retorno a las murallas (ya saben, esa pasión por los muros). El comercio está en el origen del contacto entre los pueblos y esa es la clave: el contacto. ¿Por qué pensar que contacto, aprendizaje, intercambio, es sinónimo de contaminación? No soy partidario de diluir nada, salvo el odio. Y ha brotado mucho en los últimos tiempos. Nadie dice que no haya habido errores, que los grandes partidos tradicionales no hayan dejado de representar a una buena parte del electorado, que sin duda se siente huérfano, que Europa, sí, también Europa, no haya logrado solventar graves problemas.

Desgraciadamente, la invasión de Ucrania ha complicado mucho más las cosas. Los problemas sociales y económicos que se están derivando del conflicto tal vez tensen más la polarización en Europa. Pero, al tiempo, Europa se refuerza ahora como una solución plural e integradora.