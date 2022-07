Una gran fecha para Galicia

LLEGAMOS a esta fecha extraordinaria, no sólo en el calendario de esta ciudad, no sólo para Compostela, no sólo para Galicia, sino, al menos, para toda Europa. Hoy más que nunca es necesario un regreso urgente al Humanismo. La propia revolución de la tecnología, fascinante, incluso peligrosa, demanda más Humanismo. Su caída en el ámbito de la enseñanza superior tiene que ver con las presiones del mercado y sus estrategias, pero es un gran error olvidarse del valor de lo humano, del pensamiento, de las ideas individuales. Un síntoma de debilidad. En medio del imperio de las máquinas, las personas tienen que ser aún más importantes.

El viejo camino Jacobeo ha sido glosado desde antiguo, y sigue siéndolo. Bueno es el fin, aquí o en Fisterra, bueno es llegar al confín del mundo, que también es su comienzo, pero lo que importa es el viaje. Se trata de un viaje físico, un viaje al pie del paisaje, constructor del ser europeo. Y también de un viaje mental, naturalmente. Un viaje intelectual.

Esta sociedad del espectáculo y de las pantallas, que alaba hermosas producciones visuales como en Grecia se amaban los bajorrelieves y los capiteles, también los tímpanos, esos lugares donde se cuentan las grandes historias, necesita más que nunca regresar al pensamiento profundo, agostado hoy, víctima de los incendios del maniqueísmo y de los grandes demagogos bajo la luna, que talan los árboles de la inteligencia en cada frase, con esos hachazos toscos.

El Humanismo del Camino europeo tiene que ver con una larga construcción identitaria que se basa precisamente en la integración de ideas diferentes. Y en el respeto entre las culturas. Es la clave de todo, sin olvidar, como digo, el propio paseo por Europa, el apego al mapa, como decía la generación Nós, pues ellos sabían que, para entender un país, un continente, un planeta, hay que caminarlo. Como se camina entre montes hacia San Andrés de Teixido.

Es necesario saber cómo respira la piel de un pueblo. Ya decía el poeta irlandés John Montague que el gran error de Irlanda sería perder la capacidad de leer los mapas y los paisajes como un manuscrito. Galicia debe leerse así. Domingo Fontán también lo sabía bien. Europa debe leerse así. Sobre esta piel está escrita una historia dramática y apasionante, y es ella la que construye el presente, ese relato verdadero y plural, esas palabras que son las palabras de los que la han caminado durante siglos.

El viaje real y el viaje mental: he ahí la combinación perfecta para reconstruir las arquitecturas ajadas. Hemos caído en el lenguaje falso y decorativo. Épicas de mercadillo. Lo mismo que para escribir es necesario leer o haber leído, para hacer un país hay que conocer su piel. Y sí, también su corazón.

Para hacer un país y un continente, para derrotar a la barbarie, hay que regresar a la escala humana, delicada y grandiosa. Volver al Humanismo, que es volver al paisaje y a las fuentes, amar los bosques y los mil ríos. Todo eso nace en cada paso del caminante, pues el camino sólo existe porque se recorre, como pensaba Machado, pero también nace en los caminos de la mente. Pensar Europa. Pensar Galicia. La tarea no ha cambiado. Pero son enormes los obstáculos. Hay que caminar con los ojos abiertos y la mente libre. Abominen de los dogmáticos. Machado, de nuevo, humilde maestro: “de toda la memoria, sólo vale el don preclaro de evocar los sueños”.