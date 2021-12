Una guerra fría del siglo XXI

LA GUERRA fría del siglo XX nos tuvo algunas veces al borde de la catástrofe. Yo nací al tiempo que sucedía la Crisis de los misiles, en esas mismas semanas: el mundo que vi después hubiera podido ser muy otro, o no ser, si aquello no se hubiera reconducido. Pero, aún así, el siglo que venía del terror discurrió envuelto en los recelos mutuos entre los dos bloques en los que estaba dividido el mundo. ¿Estamos ante algo similar en estos días del siglo XXI?

La reconfiguración del orden mundial ofrece un aspecto cambiante, muy propio del tiempo líquido. El mundo es un flujo en trasformación, pero no sabemos muy bien qué dirección tomarán algunos de los asuntos que ahora nadan en esa corriente un tanto indefinida. Vemos, sí, un desplazamiento del poder económico, un cambio de actitud de algunos liderazgos globales y, desde luego, un aumento del populismo propagandístico y la polarización, sobre todo empujados por las posibilidades cibernéticas y las redes sociales.

Pero, por más que nos repitan una y otra vez que el mundo es otro, y aunque la tecnología ofrezca nuevas herramientas (que se pueden usar bien, pero también mal), muchos analistas creen que un nueva Guerra fría crece peligrosamente en el horizonte, y no tan distinta de la que ya tuvimos.

Quizás lo que sucede es que, a pesar de que fabulemos con ello, porque nos interesa subrayar la modernidad, este mundo no es tan diferente como creemos. Y los políticos que lo dirigen y organizan, probablemente tampoco. No debe serlo si el panorama empieza a asemejarse un poco a aquellos viejos días de tensión global. ¿O sólo se trata de desenterrar herrumbrosas lanzas?

Los problemas (como las desgracias) casi nunca vienen solos. La pandemia y la crisis económica ofrecen un terreno abonado para las tensiones, y no son pocos los políticos con sentimientos autocráticos que se han aprovechado de las debilidades coyunturales, o que han sacado partido al descontento avivando la polarización simplista, algo más fácil hoy en el mundo digital. Pero el miedo crece cuando hay puntos calientes, cuando se concretan las complejidades geoestratégicas, cuando se pasa a la realidad tangible.

Deseoso de imprimir al fin cierto dinamismo a su política, lastrada por la pesada herencia de su antecesor y por el momento confuso del mundo, Joe Biden creó esa Cumbre Internacional por la Democracia, una etiqueta impecable, pero no le han faltado las polémicas. No sólo por la lista de convocados y no convocados (esto siempre es difícil), sino porque, como no puede ser de otra forma en una cumbre tan genérica, quizás la retórica política se haya impuesto a los hechos concretos.

Es una Cumbre desde arriba, desde luego, con todo el cariz mediático que se quiera, pero llevamos meses escuchando que “el concepto de democracia está en peligro en muchos lugares”. No creo que el pragmatismo (ese que anima a Scholz, por ejemplo) lo solucione todo, pero junto a las ideas hace falta la financiación y los hechos concretos. La agenda de progreso de Biden, que también servirá para sustanciar su presidencia e incluso su candidatura, si finalmente se produce, hace bien en apoyarse en la defensa de la libertad, sin embargo, esa retórica previsible en cualquier demócrata se topa ahora mismo con retos formidables. Y son retos concretos, como suele suceder.