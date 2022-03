CLARO que hay que seguir enseñando (y leyendo) a Dostoievski y a Tolstoi, como decía ayer Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura, en conversación con Monica Ricci para el ‘Corriere de la Sera’ (reproducida por ‘El Mundo’). Claro que hay que enseñar la cultura rusa, el gran legado intelectual ruso. Claro que no hay que confundir las cosas. Es más: es una forma de vindicar el lado civilizador, lo que un pueblo es y puede ser, una forma de evitar que la barbarie agoste el progreso y la cultura se mezcle injustamente con la sangre.

Tarde, sí, pero nunca es tarde, porque habrá más ocasiones en las que las palabras tendrán que usarse para defendernos del fuego y de la muerte. Tenemos que aprender a separar a los pueblos de los líderes. Dice Pamuk que asistimos a una guerra medieval, por sus estrategias y por su paisaje, por la persecución de las decisiones de la gente en favor de los relatos épicos y las glorias que rezuman de las nostalgias pasadas. La democracia acabará imponiéndose, porque la libertad es más poderosa que todas las armas. Todos los pueblos tienen sus razones y su historia, qué duda cabe, no siempre la historia real, también es cierto, pero cualquier razón se pierde cuando se inflige el sufrimiento a los demás. Hay un nuevo medievalismo en marcha.

También tiene que ver con la simpleza, con la ignorancia de la edad que recibe un exceso de información, mucha a través de cauces dudosamente verosímiles. El periodismo puede renacer de estar cenizas tristes. El periodismo en primera línea, el periodismo de testimonio, el periodismo humano. Esta edad se ha jactado de conocer demasiado la verdad, ha coqueteado con las frases desnudas y elementales, se ha perdido en el peligroso laberinto de las redes. Aunque las generaciones jóvenes pasan por ser las más educadas en décadas, las más preparadas, como se ha dicho, sin embargo, la manipulación y la propaganda parecen estar ganando la batalla. Hay que volver a instalar la cultura en el centro de nuestras vidas.

Esta la verdadera batalla. Las democracias mueren en la manipulación y en la oscuridad. Las democracias crecen en la solidaridad, la pluralidad, la comprensión. Es necesario desprenderse de doctrinas e ingenierías mediáticas. Volvamos a los libros, volvamos a las palabras. Es necesario desprenderse del ruido de las redes, del ruido de los creadores de realidades falsas que se presentan arteramente como verdaderas. Internet no ha logrado que la gente tenga información más objetiva. Hay que regresar a la complejidad de la cultura, hay que abominar del maniqueísmo y la simpleza, porque eso mata a los pueblos y los destruye.

Dice Orhan Pamuk que no puede dormir. Que le aterra el aspecto medieval de esta guerra. Entiendo la ansiedad que provoca en Europa, sobre todo en Europa, pues está a sus puertas. Entiendo que no se pueda dormir pensando en tal locura. Pero lo prioritario es la gente que sufre. La gente que muere. El resto es sólo el eco de la barbarie. No hay nada más destructivo que esta idea terrible, seguramente certera, de que estos días hemos vuelto al Medievo. Nada peor que convivir con la sensación de que en pleno siglo XXI la fuerza brutal puede modelar el pensamiento, la opinión, las decisiones de la gente. Pero sobre los cascotes, sobre los escombros, sobre la muerte, estarán también Dostoievski y Tolstoi, y la cultura rusa, y el arte, y la música. Porque lo único que nos puede salvar es diferenciar la inteligencia de la barbarie, la complejidad de la simpleza, las palabras del ruido y de la furia.