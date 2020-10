¿Una nueva épica?

DE nuevo llegan mejores noticias del espacio que de nuestro propio planeta. Es lo que suele suceder cuando tienes tu casa como la tienes. Nuestra casa, el planeta, me refiero. Todo está hecho unos zorros y sin embargo seguimos lanzándonos pedruscos, ideológicos o no, a la cabeza, y volvemos cada noche a casa con el barro que salpica la lucha en los bancales de la política. El espacio está lejos, a años luz y eso, es decir, va a su bola. Los telescopios montados en aviones han avistado más hielo en las entrañas de la Luna, y ya estamos otra vez enamorados de todo lo celeste, porque lo terrenal está que quema. La Luna, a la que va a viajar la primera mujer, nos pareció siempre un satélite cariñoso, pero algo inútil, lo que nos había tocado en suerte en el reparto de las esferas, un lugar que dio para el impacto político y para la poesía de los astrofísicos, pero que a la postre sólo servía para iluminar la noche, enamorar a los nuevos románticos, remover el vientre de las mareas.

Pues la Luna ha vuelto con esta épica tan necesaria como el comer. Lo terrestre ya no convence a nadie, y hasta Trump, que promete la vacuna a cada rato, promete también nuevos viajes espaciales, para hacer América (sic) “great again”, o para lo que surja. Sin embargo, los viajes a satélites, planetas y así (de momento no tripulados) se están generalizando, todos los países potentes y con posibles quieren tener su lugar en el universo, es una colonización que se ve venir, porque dicen que aquí pronto tendremos más mierda que el palo de un gallinero y que no hay quien la limpie. Que tal vez haga falta una mudanza, por la vía rápida. Han descubierto una atmósfera con posible vida en Venus, Marte es el rojo objeto del deseo, hollado por robots y algún día por personas que tendrán que viajar donde los ángeles no se aventuran. No hay día en el que no tengamos un exoplaneta en el desayuno, una luna de Júpiter, algo, que nos anuncia un futuro esplendoroso. El espacio nos da tantas noticias buenas, tantas promesas de iniciar otra vida, incluyendo ahora este descubrimiento al parecer masivo de agua en la Luna, que empiezo a mirar a la Tierra, agotada como una madre vieja, con infinita tristeza.

No todo me sucede por la influencia de Raised by wolves (Criado por lobos), esa serie futurista (quizás no tanto) de la que ya hablamos mucho y bien aquí, sino por tantas semanas, tantos meses, contemplando este mundo que parece empantanado en la desdicha. La atmósfera del miedo nos oprime ferozmente, no hay noticias que favorezcan un solo instante de felicidad. La política ha colonizado la vida doméstica, ha agostado el lenguaje natural, nos ha llenado de frases que forman un decorado que nos resulta ajeno. La desdicha presente está siendo narrada con palabras que dejan sobre la piel el rastro de una herida. Una frialdad considerable se extiende sobre este tiempo cruel, una letanía de números y porcentajes que se abraza a nuestro cuello y nos ahoga, eso lo que tenemos. La vieja casa se debate agónicamente bajo la lucha de los discrepantes. Y de nuevo el espacio como solución, como esperanza. Un relato épico que sustituya al lenguaje de baja calidad con el que tenemos que ir tirando: esta verborrea que es el puré del desconcierto.