Una preposición indecente

LA función principal del Consejo General del Poder Judicial, además de la gestión de la administración de Justicia, es la de salvaguardar la independencia de los jueces y tribunales con respecto al resto de poderes del Estado. Esta es una cuestión sumamente importante porque una justicia independiente evita que se tomen decisiones arbitrarias y, por tanto, se protegen el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De este modo, el artículo 122.3 de la Constitución Española establece que, de los 20 miembros del CGPJ, doce serían elegidos “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”, mientras que los otros ocho serían escogidos por Congreso y Senado por mayoría de tres quintos. Como recuerda la Sentencia 108/1986, de 29 de julio del Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico decimotercero, el espíritu de la norma es equilibrar la presencia de las opiniones presentes en el conjunto de jueces y magistrados, “con independencia de cuales sean sus preferencias políticas como ciudadanos”, con la de otros juristas de corrientes de pensamiento existentes en la sociedad.

Sin embargo, la Ley Orgánica 6/1985 y su posterior modificación a través de la Ley Orgánica 4/2013, dan la potestad de elección de esos doce vocales también a las Cortes Generales. La culpa la tiene la interpretación de la preposición entre. Desde entonces, durante 35 años PP y PSOE se han repartido de manera obscena los sillones, diluyendo la separación de poderes en favor de sus intereses partidistas.

Que el partidismo se haya instaurado en el sistema de elección de los miembros del CGPJ no es una cuestión trivial. En un reciente trabajo publicado en el Journal of Public Economics por Elliott Ash y Bentley

MacLeod para el caso de Estados Unidos, cambiar el método de elección de jueces hacia sistemas de mérito o elecciones populares en las que, a diferencia del procedimiento tradicional, los candidatos no tienen afiliación partidista alguna, aumenta de manera significativa la calidad de las sentencias y, por tanto, del sistema judicial. La razón es que cuanto mayor sea el sesgo partidista, menor importancia se le dará a la preparación de los jueces, reduciendo la calidad promedio de éstos.

Por esto es sumamente necesaria una reforma que asegure la independencia judicial. Una propuesta interesante es la que hizo hace unos meses en El Confidencial Jesús Fernández Villaverde, la cual está basada en la insaculación, es decir, en una especie de lotería entre jueces y magistrados que cumplan una serie de requisitos y méritos para poder ser elegibles. Esto evitaría las luchas ideológicas existentes dentro de la propia carrera judicial.

PP y PSOE se han repartido el poder judicial por culpa de una preposición indecente.