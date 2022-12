Una revolución china

EL Partido Comunista de China está sorprendido por la respuesta decidida y valiente de la ciudadanía frente a su política de ‘Covid cero’. La sorpresa no viene tanto del descontento por la gestión de la pandemia, constatado desde el inicio, cuanto por la capacidad de la población para organizarse y salir a la calle a protestar. El hecho de que las manifestaciones se hayan producido de manera simultánea en las principales ciudades del vasto país demuestra que su control sobre aplicaciones de mensajería y redes como WeChat o Weibo (los WhatsApp y Twitter chinos), e incluso su censura de televisiones oficiales como la CCTV, no son suficientes para bloquear una desobediencia civil que amenaza con no remitir.

El mundo mira al gigante asiático entre la admiración por el coraje de sus gentes, y la asunción de que es mucho lo que se juegan quienes desafían al régimen. Dos son las cuestiones que reclaman nuestro interés: la estrategia que pueda trazar el hasta ahora todopoderoso Xi Jinping para sofocar las revueltas; y las causas de la convulsión social que vive la República Popular. Frente a las denuncias de millones de habitantes, el Gobierno ha decidido combinar sus fórmulas de represión y amenaza (irrupciones en domicilios privados, videovigilancia callejera, control de dispositivos móviles, etc.), con planes más imaginativos que dulcifiquen la imagen de caos: aumentar la vacunación de ancianos del 60% al 90%, acotar las restricciones y el control de contactos cercanos, etc.

Además, la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos ha puesto en marcha toda su maquinaria propagandística para denunciar injerencias extranjeras, y acciones de sabotaje y desestabilización social, provenientes del exterior. Pretende criminalizar a quienes, con sus acciones o dicciones, contribuyan al desorden público. Y, sabiendo que es en los campus universitarios donde se urden las protestas, sustituye la presencialidad de las clases por la docencia ‘online’ bajo excusa de cierre preventivo ante los rebrotes de coronavirus.

Las causas del desasosiego social son diez: 1) Las muertes y accidentes provocados por el aislamiento de barrios y empresas. 2) Los cierres de ciudades y distritos, los testeos forzosos masivos (70% del presupuesto en sanidad), y los campos de cuarentena. 3) El impacto económico negativo en familias y negocios. 4) La censura y la restricción de libertades, falta de movilidad incluida. 5) El colapso hospitalario y las mentiras asociadas al supuesto éxito del plan de vacunación y los antídotos chinos. 6) La violencia de los antidisturbios y los agentes de control sanitario. 7) El ascenso del paro juvenil. 8) La caída del mercado inmobiliario. 9) El derrumbe económico de empresas y Estado. Y 10), el desplome del gran sostén de la economía: las exportaciones.