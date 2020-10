Una sentencia que confirma un error

LA Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat de Cataluña por desobediencia. Se trata de una sentencia que persiste en el mismo error en el que había incurrido la del TSJ de Cataluña que condenó a Quim Torra en primera instancia.

Esta Sala de lo penal no está integrada por magistrados especializados en derecho administrativo, como lo está, en cambio, la Sala Tercera.

Pues bien, esta Sala de lo contencioso administrativo del mismo TS dejó claro, en una sentencia de 2013, a propósito de un asunto sobre el presidente de Baleares, que la Junta Electoral Central, que no es un órgano jurisdiccional, no dispone de facultades para dar órdenes a quienes no participan en el proceso electoral en cuestión. Y las elecciones a que se refiere la conducta “desobediente” de Torra, por no retirar una pancarta, eran unas elecciones generales en las que este no tomaba parte.

Por consiguiente, no puede existir el delito de desobediencia por el que ha sido inhabilitado el presidente de la Generalitat. El presupuesto del que parten el TSJ de Cataluña, y ahora la Sala Segunda del TS, para realizar este reproche penal a Torra, no es así un presupuesto jurídicamente válido puesto que, sencillamente, la JCE nada podía ordenar o dejar de ordenar al presidente de la Generalitat.

Las consideraciones conte-nidas en la sentencia sobre la prevalencia del Estado de de-

recho y el principio de legali-dad frente a todos no pueden dejar de compartirse.

El problema es que no se ha sido respetuoso en estas resoluciones condenatorias con ese mismo principio que en materia penal se consagra en la Constitución española como un derecho fundamental.