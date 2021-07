Unha forza ¿hexemónica?

CHEGOU Oriol Junqueras a Galicia e fíxoo tras visitar Waterloo a render vasalaxe ao rei republicano sen coroa. O cal non é bo presaxio. Acudía convidado polo Bloque en vésperas do Día dá Patria Galega e ditou lección maxistral amparado na fortaleza de ser preso político indultado sen renunciar aos seus ideais. Polo menos en teoría política.

Junqueras, arroupado polo entusiasmo dunha parte do auditorio (reducido debido ás restricións COVID) ditou unha lección maxistral cuxo pasaxe máis aplaudida foi aquel no que proclamaba, urbi et orbi, “o camiño que seguirá unha Galicia republicana, baixo unha presidencia en tempos próximos, a non moito tardar, que lle corresponderá a Ana Pontón. Porque non hai lugar no que Galicia estea mellor que en mans dos seus propios cidadáns”. Aínda que, iso si, o líder de ERC advertiu que para que iso suceda necesítase un “recoñecemento internacional previo”.

Pontón, que non necesita demasiadas leccións por que xa sabe de que vai todo isto, estivo menos efusiva e aínda que, como dixo na entrevista publicada no CORREO, insistiu en que “estamos nunha posición de fortaleza para poder ser a forza hexemónica” casi que preferiu centrar máis os seus dardos nun fronte antiMadrid, polo que propuxo reforzar as alianzas entre as forzas nacionalistas e soberanistas “en defensa da democracia e do dereito á autodeterminación” e fronte á “involución e a dereitización do Estado”. Algo que sorprende moito tendo en conta que no Consello de Ministros sentan membros de dous partidos progresistas que manexan ao seu antollo tanto o BOE como os Orzamentos Xerais. antón trabanca