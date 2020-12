Unha máis de espías

A Audiencia Nacional española non só absolveu aos 12 independentistas de Causa Galiza e Ceivar imputados, senón que só lle quedou sentenciar que todo foi unha grande montaxe dos servicios secretos. Non o di literalmente pero si aparece no fondo dos considerandos.

Sostén a sentenza que non existe na Galiza “un movemento efectivo de carácter terrorista ou violento”, malia aos intentos dos servizos secretos de querer descubrir o suposto brazo político dunha organización terrorista, que sería Resistencia Galega.

E aínda vai máis alá, ao sentenciar que estas organizacións deben de “gozar de protección constitucional”. A inconsistencia dos informes redactados pola Garda Civil era manifesta, posto que tanto Causa Galiza como Ceivar, non só non son organizacións clandestinas, senón que celebraron as actividades, polas que foron encausadas, publicamente e, aínda, co preceptivo permiso da Delegación gobernativa.

A operación, que contou naquel ano 2015 cun despegue policial sen precedentes e cunha cobertura mediatica sen cotexo, como se lograsen desarticular unha grande organización terrorista, foise esfiañando pouco a pouco.

Aínda así, converteuse nun proceso contra o independentismo galego. Non só hai que destacar as penas solicitadas por uns delitos que, como mesmo Código Penal, hai anos se lle aplicaban aos que cometían actos sentenciados como terroristas, senón as desproporcionadas medidas cautelares propostas pola fiscalía e decididas polo xuíz instrutor.

A ilegalización de Causa Galiza tiveron que anulala logo de 8 meses. E hai un ano a acusación de integración en banda armada. Pero as peticións de penas seguían a ser “exemplares”.

Tampouco se pode esquecer a utilización política deste proceso contra do nacionalismo en xeral, que veu realizando o PP, chegando mesmo a equiparar aos cargos públicos que denunciaban a montaxe policial e pedían a absolución dos encausados cos terroristas. Ulo o terrorismo? Se non teñen probas, botan man da “teoría do entorno”.

Xa pasou outras veces.