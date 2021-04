CONTEMPLAR ‘Libertad’, de Enrique Urbizu (Movistar +), te llena de esos ecos de la historia más negra, de la pobreza infinita de los caminos y del inevitable toque romántico de los bandoleros. Para los que nos hemos criado con ‘Curro Jiménez’ esto no es mucha novedad: ya sabemos que hemos sido cultivados en esa materia de tierra y polvo, en las encinas y el suelo reseco, después de haber sido los amos del mundo. Pero el tiempo es siempre imprevisible. La España romántica no dibuja arroyos amenos en frondosos bosques, sino caminos difíciles, ruinas que son hogar de personajes al borde de la ley y del camino. Qué mejor que unas ruinas para el toque romántico.

La serie (también en formato cinematográfico) de Urbizu, siguiendo el texto y la idea general de Miguel Barros (junto a Gaztambide), tiene precisamente esos ingredientes de la España contemplada por otros, entre el infierno y el paraíso. El inglés que escribió sobre Nelson (Trafalgar fue unos años antes), dice que ha llegado a “la cruel y bella España” para retratar la vida de La Llanera, una mujer de la que conoce su larga y terrible biografía. Diecisiete años condenada una y otra vez a la horca, librándose en el último momento, junto a su hijo nacido en prisión. No se puede pedir más en esta mezcla de pasión, deseo de libertad y relato de un tiempo trufado de violencia y muerte, especialmente para los más pobres.

No se puede pedir más para un relato romántico. Los que aseguran que esto no es una historia de bandoleros al uso, ni tampoco una película del oeste tienen razón, pero no me importaría que no la tuvieran. De hecho, no la tienen totalmente. Es una historia de bandidos en los montes, pero narrada desde un aura crepuscular, como ya se ha dicho, desde el deterioro y la desazón, desde el descreimiento. Para ello, el papel de Bebe, la protagonista, resulta fundamental. La cantante funciona en todo momento, da el perfil perfecto para mostrar ese tiempo perdido por el dolor y el castigo, para poner rostro y ojos, y pelo rapado, a esa desesperación por asirse a un mundo cruel que estuvo a punto de acabar con ella. La fuerza de la libertad, el grito romántico.

¿No es una historia del oeste? Lo es para los que amamos esas historias. Mientras sacudo el polvo de las botas que me hicieron soñar en su día paseando por Tabernas, juzgo que Urbizu, esta vez, a lo que se ve, con recursos cinematográficos de todo tipo, ha compuesto con mano maestra un escenario que no envidia nada a los grandes ‘westerns’ del dolor y la culpa infinita. Al desasosiego de ‘Sin perdón’. Pero todo ello en nuestro propio territorio, en la gran desolación de una España interior decimonónica por la que deambulaban soldados de fortuna y de infortunio, campesinos sin beneficio, porqueros y gentes acostumbradas a la malaventura. Un país entre la confusión que había perdido las glorias del pasado y aún no lograba alumbrar la modernidad.

No todo era así, naturalmente, pero así lo narraron algunos de esos viajeros románticos, como el inglés que abre la película mostrando a través de la linterna mágica, un invento de entonces, su historia en los salones de caballeros londinenses. Es la mirada extrajera quien dibuja este mundo. La Llanera alcanza al fin la libertad, pero como dice su hijo, que desconocía el aire libre, todo allí fuera se reduce a muerte y a verdugos. Es una lucha descarnada por sobrevivir. Urbizu demuestra aquí que aun tenemos mucha Historia propia por filmar en este país. Habrá que ponerse a ello.