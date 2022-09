DESPERTAMOS del sueño de un mes de agosto y la guerra seguía allí instalada en el disenso y el cinismo. Todas las guerras de la historia han sido producto del cinismo. Sin embargo ninguna, como esta de la invasión de Ucrania por Rusia, había alcanzado tanta desfachatez mediática. Es el signo de nuestro nuevo siglo, la transparencia de la miseria. Los ejércitos siguen produciendo muertes anónimas en aquel territorio mientras las leyes del comercio juegan sus cartas en las mesas del capital y de la globalización. Ahí el cinismo ejerce de banca repartiendo fichas.

Durante el mes de vacaciones gastado, he buscado el silencio no abriendo correos, ni periódicos, ni televisión... solo he permanecido enganchado a la radio, el medio donde más he gozado trabajando, por encima de los otros también vividos. En casi todas las cadenas escuchadas, la guerra pasó a segundo plano tapada por los problemas energéticos generados por el propio conflicto.

Al tiempo descubrí un desmedido afán por resaltar la nostalgia en los más diversos campos. En la música poniendo de manifiesto una presunta falta de talento de lo nuevo. Incluso casi que ha vuelto la casposa canción del verano. En el deporte conmemorando las Olimpiadas del 92. En el comercio alabando el retorno del turismo pretérito... Semejante regodeo veraniego me pareció tan entretenido como peligroso.

Y llegados al tranco final muere Gorbachov, el último presidente de la URSS, el hombre que firmó el final de una era de la humanidad rompiendo las fronteras de la Guerra Fría. Al tiempo intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner, la gloria del peronismo redivivo. Un acto televisado desde la puerta de su propia casa. En Rusia despiden al héroe sin honras, con un ramo de flores de Putin, el señor de la guerra. Mientras, en Argentina salen a las calles gritando venganzas y, quizás, justicia para una vicepresidenta encausada por cuestiones de corrupción. Unos kilómetros más arriba, Joe Biden advierte de las trampas de los totalitarismos capitaneados por Trump en el mundo. He ahí el cinismo haciendo historia. Sí, quizás las vacaciones hayan sido un falso sueño de verano.