Cando xa levamos un mes do inicio da vacinación en Europa, o balance –polo que fai ao ámbito da Unión Europea e, moi especialmente, España- é de decepción. Non tanto polos resultados, que tamén, senón pola evidencia de incapacidade fronte á industria farmacéutica. Se a intención manifestada polas autoridades era a de acadar unha inmunización dun setenta por cento da poboación a finais de verán, a previsión efectiva apenas pasa do vinte por cento.

Non se trata soamente dun erro de cálculo por non considerar a capacidade produtiva das industrias coas que se contrataron as vacinas senón da dependencia verbo destas, sendo como son alleas ao espazo económico comunitario. Unha dependencia que xa se sospeitaba ao tratarse de farmacéuticas norteamericanas (Pfizer, Moderna) e británica (AstraZeneca), ás que se adiantaron fondos para a investigación a conta dos futuros resultados en vacinas. Aínda pendentes de que a Axencia Europea do Medicamento aprobe as vacinas de Johnson & Johnson elaboradas pola súa filial belga Jansen, as outras dúas farmacéuticas coas que a UE pactou (a franco-británica Sanofi-GSK e a alemá CureVac) non estarán en condicións de solicitar a aprobación de cadansúa vacina antes do verán.

Pero chegado o momento, sexa porque as primeiras preferiron vender antes a países que pagan máis por unidade, sexa porque quixeron adecuar a cantidade de doses pactadas á capacidade dos envases, o certo é que volume de vacinas que chegan aos países da UE é ridículo, fronte á situación do Reino Unido, cunha redución de contaxios dun vinte por cento, que viría a dar a razón aos partidarios do Brexit.

Todo iso sen contar co esforzo de estados coma Rusia e a China, coas súas vacinas Sputnik V e Sinopharm e SinoVac. Pero mentres que as chinesas aínda non evidenciaron eficacia dabondo (velaí os resultados no Brasil ou Turquía), a rusa pasou a conformidade científica hai uns días cando a revista The Lancet publicou o informe correspondente. Pero máis alá da eficacia destas vacinas, o certo é que Rusia e a China están a utilizalas coma ferramenta de influencia xeopolítica, especialmente en países emerxentes.

Pero outro asunto sobre o que convén reflexionar é a sensación de potencia secundaria da Unión Europea. Os franceses foron os primeiros en decatarse desa sospeita de decadencia, posiblemente porque aquela grandeur de antano xa é historia pasada. Os alemáns, perdida calquera aspiración imperial, son máis pragmáticos nese senso. Pero de todas maneiras, as respectivas multinacionais non sempre actúan con mentalidade de empresa europea malia a adscrición a tal concepto que as leis comunitarias autorizan.

Por iso, nunca houbo a intención de unir esforzos para crear unha vacina europea. Non so xa para garantir o máis elemental autoabastecemento senón para reforzar a industria farmacéutica do Vello Continente fronte ás doutras potencias. Segundo recoñecemento da propia UE, o retraso en aplicar as vacinas provocou perdas económicas –en apenas un mes- de 90.000 millóns de euros, que en España se concretan nuns 3.000 millóns semanais, a causa da parálise económica (comercio, hostalaría, turismo) que motiva.

A situación xa comeza a ser de emerxencia se Europa quere conservar a súa iniciativa económica. Non esquezamos que as importacións desde a China diminuíron considerablemente –velaí a ausencia de chips, o cal afecta a diversas industrias- porque ao non ter mercancías de retorno os fretes resultan inviables por caros, co cal os contedores quedan nos portos europeos e, en consecuencia, as seguintes importacións quedan limitadas.

O que queda claro é que se a Unión Europea quere fortalecerse precisa dunha maior integración non só nalgunhas lexislacións, como sería o caso da harmonización fiscal ou laboral. Tamén ten que facelo nos sectores económicos coma os financeiros –máis agora que desapareceu a presión británica- e os industriais (automóbiles, farmacéuticas, tecnolóxicas) para non estar á mercé das grandes corporacións americanas ou asiáticas.

E se temos que comernos o orgullo, nolo comemos e apostamos polo pragmatismo: se cómpre mercar millóns de vacinas Sputnik V a Rusia para un subministro inmediato, que se merquen.

Joaquim Ventura