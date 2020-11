Vacuna clásica

SI hay una frase que ronda mi cabeza desde el inicio de la pandemia es la máxima aristotélica “el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”, a la que añadiría, para reforzar su actualidad, que el ignorante afirma, hace bandera y construye trinchera. Aristóteles (385-322 a. C.), que debía sospechar de nuestra futura existencia, también sentenció que la inteligencia incluía una aplicación efectiva del conocimiento. Esos dos razonamientos unidos me sumen en la frustración al pensar ¡cuánto hemos bajado el listón dos mil cuatrocientos años después!

A cuenta de la aprobación de la ley Celaá hace unos días reparo en que él, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno, filósofo y matemático entre otras ocupaciones, sería hoy un paria en esta España de tantas reformas y contrarreformas educativas partidistas y frentistas; que se cargaron las Humanidades y serán una losa a las espaldas de muchas generaciones. Por eso, con todo el respeto a los afectados y sin trivializar el problema sanitario, creo que es más de temer la ola de gilipollas que la de contagios por covid. La actual coyuntura mundial es tan propicia para temporada alta de mendrugos como el otoño lluvioso de Galicia lo es para las setas. Y como estas, sin un manejo adecuado, los efectos pueden ser letales y más duraderos.

Después de sobrevivir a la eclosión de expertos en gestión de pandemias y de emergencias sanitarias, ahora toca la de virólogos y entendidos en vacunas. A la que se suma, para pasmo de los profesionales, alguna voz mediática. Con todo ello, aplicando la máxima de la cabecera, hemos llegado a una situación en la que el 47 % de los españoles –según el último barómetro del CIS– no se pondrían la vacuna del covid si dispusieran de ella. Aunque con el matiz de “en un primer momento”, ya son mayoría con respecto de los que sí se vacunarían (36,8 %). A todo esto, los negacionistas aplaudiendo con las orejas.

Bill Gates, en una entrevista concedida a la cadena NBC, con la autoridad de quién lleva varias décadas como mecenas de una fundación experta en la materia, habló con claridad sobre el asunto: en primer lugar el control de la pandemia no va a ser tan rápido pues es difícil llegar a un porcentaje alto de vacunación en términos globales del mundo. En segundo lugar, manifestó su opinión de que será una segunda generación de vacunas y tratamientos los que dobleguen definitivamente al virus. Por último, mostró su confianza en los proyectos en marcha, criticando las campañas de intoxicación sobre los mismos. No hay atajos científicos ni sanitarios, sí ha habido simplificación burocrática. Se ha invertido más que nunca en la lucha contra una enfermedad, se ha compartido información entre grupos de investigación y se han hecho miles de pruebas en fase experimental cuando normalmente no pasarían del centenar. A día de hoy hay 164 proyectos en marcha, de los cuales 11 están en fase 3. Con tanta transparencia que se han conocido las pocas incidencias al momento.

Por todo eso, porque no hay comparación entre los riesgos del remedio y los del virus, por mí, por los demás, si me lo plantean, yo me vacuno al momento.