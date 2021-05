YA estoy vacunado con las dos dosis que me correspondían. Esto no es actualidad, pero les cuento. Cuando me citaron, para la primera inyección en la Ciudad de la Cultura, me pertreché de libro y paciencia pensando en las largas colas que había visto en los medios de comunicación. No tuve ocasión de abrir la biografía de Xela Arias. La organización, era perfecta, ágil y eficaz. El trato de los vigilantes y sanitarias absolutamente servicial y correcto con una muchedumbre de personas muy mayores y heterogéneas.

Esta semana, segunda dosis, no tomé ningún libro y el funcionamiento no me decepcionó aunque rodó un poco más lento. Nada importante. Pero me sirvió para pegar el oído a los comentarios del entorno y observar las actitudes del personal. No tardé en percatarme de que para la gran mayoría la Ciudad de la Cultura era un verdadero descubrimiento. Una señora consideraba un despropósito el uso de tanto cristal por las dificultades para limpiarlos. El acompañante valoraba más grave la altura, por el gasto que ha de suponer calentar los edificios...

Otra señora prendida, hasta el agobio, del brazo del marido, proponía utilizar las explanadas para celebrar verbenas y romerías. “¡Que bonito habría de quedar un palco de la música en medio! –dijo–. Uno como el de la Alameda. De los antiguos”. El señor, lacónicamente le contestó: “No mujer, este sitio es para la cultura. ¡Tanto gasto para botar un pe con una banda de música!”. Más adelante, dos hermanas sosteniéndose a duras penas sobre sus bastones, no alcanzaban a darle uso a los edificios: “Para mí, que este sitio es un hospital”, decía una. “No mujer, aquí es donde se junta la Xunta”, aseguraba la otra... Dos tipos hacían cuentas del despilfarro que ha supuesto levantar el complejo...

De haber llevado una grabadora habría regresado a mi casa con un reportaje extraordinario sobre el desconocimiento popular de la existencia y usos de la Ciudad de la Cultura. Sin embargo la conclusión más positiva es que la vacunación contra el coronavirus se ha convertido en la mejor campaña de publicidad para la infraestructura. Yo la habría complementado a la entrada con un folleto explicativo.