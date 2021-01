Vacunas, lamentos e hipocresía

ES lamentable ver el caos generado a la hora de aplicar las vacunas frente a la COVID-19. Esta patética realidad, motivada por la falta de un acertado plan de vacunación, se hace más bochornosa al comprobar la guerra institucional y diplomática generada a propósito de la distribución de los viales. Una vez más, los europeos asistimos a una guerra logística y administrativa que no merecemos, entre otras cosas, porque no tenemos acceso a la letra pequeña de los contratos, pese a que todos ellos, tanto los de compra como los de apoyo a la investigación, se firmaron amparándose en una cuantía económica a la que todos contribuimos. No hablamos de acuerdos privados entre iguales, sino de contratos sellados entre conglomerados empresariales e instituciones públicas sometidas a la justa y legal transparencia administrativa.

Nuestra congoja se acrecienta, incluso a nivel mediático, al comprobar cómo la prensa británica atenta contra la legítima reclamación de las instituciones europeas. No es lógico que esos mismos medios que siguen denunciando el hermetismo de las autoridades chinas a la hora de compartir datos, evidencias y estrategias, incurran en el error de privilegiar los intereses británicos y ofender las reclamaciones de una Unión Europea que sólo exige que se cumpla lo legalmente pactado. ¡Como para fiarse de su visión sobre el proceso presidencial estadounidense, o de sus caóticas y engañosas publicaciones en torno al brexit!

Las situaciones límite acostumbran a sacar lo mejor y lo peor de la condición humana, de ahí cuantos se han vacunado cuando no les correspondía. La solidaridad pareció prevalecer durante la primera ola. Incluso semejaba que, ante la pandemia, la sociedad iba a experimentar un cambio radical en positivo, pues hasta apreciaba la labor de quienes, poniendo en riesgo su salud, nos mantenían a flote. Me refiero a los sanitarios, a los policías y demás fuerzas del orden, a los trabajadores de supermercados, gasolineras y otros servicios, al personal de limpieza, etc. Pero ahora vemos que, pese a aquellos aplausos, pronto volvimos a descuidarnos. No sólo nosotros, sino también nuestros políticos; burlándose del principio de cogobernanza. El Gobierno central dice delegar en las comunidades y ciudades autónomas (¡que son 19 en total, y no 17, caramba!); pero éstas se ven maniatadas por las restricciones normativas que impone el propio Ejecutivo.

Nuestra situación apenas ofrece confianza en el ser humano. Los científicos siguen haciendo su encomiable, silenciosa y sacrificada labor. Pero su trabajo se ve deslucido debido a la ambición de las farmacéuticas. Antes, cuando se hablaba de este tipo de laboratorios, nos surgían suspicacias, pues fueron varias las veces que demostraron moverse por intereses espurios. Pero pensar que incluso hoy pretenden burlarse de la UE y alinearse con los mejores postores, nos indica un egoísmo sin límites. No esperábamos que se apiadaran de los países más pobres; pero que estén apostando por quienes más pagan, desatendiendo incluso a aquellos que financian sus investigaciones, resulta ofensivo, sobre todo por el riesgo que corren tantas vidas y empleos.