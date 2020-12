Vacunas para todos

LAS vacunas siempre han sido seguras. La diferencia es que ahora tanto los laboratorios, como los Gobiernos y las agencias del medicamento, se dieron prisa a la hora de poner todos sus recursos humanos, técnicos y económicos a disposición de los científicos, y han simplificado la burocracia administrativa (no a nivel sanitario ni médico, sino político). Pero no es suficiente, pues no sabemos de qué modo lograremos que las vacunas lleguen no sólo al primer mundo, sino también a esos contextos más vulnerables en los que, por no saber, ni siquiera sabemos cuál es el número real de contagios, la tasa de seroprevalencia, o la cifra de fallecidos a causa de la COVID-19.

Los frágiles, corruptos o fallidos Gobiernos de países en fase de desarrollo e incluso emergentes, pueden alterar el control internacional de la pandemia. No en vano, vivimos en un mundo globalizado también en términos de comunicaciones, a lo que debemos añadir los procesos migratorios que tienen lugar en Europa, en Centroamérica, en el Sudeste asiático, en Oriente Próximo, y en todo el Continente africano. A España, por ejemplo, le podría afectar mucho el incremento de contagiados en Nigeria, Níger, Mauritania o Senegal, e incluso el aumento de infectados de casi el 20 % en una semana en África que certifica la agencia africana Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (AFRICA CDC).

De ahí que nuestra perspectiva a la hora de combatir el coronavirus deba ser internacional, como reconocieron los líderes del G20 en Arabia Saudí en noviembre. La pandemia no es un problema local ni continental. Constituye una lacra mundial, y habrá de ser batallada de manera global. Por eso deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo logístico, sanitario y económico en hacer llegar cuanto antes a las zonas más vulnerables del planeta las vacunas, ya sea la de Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, la Janssen de Johnson & Johnson, la de Oxford/AstraZeneca, la Sputnik V rusa, o incluso las chinas Sinopharm, Sinoviac, etc. Incluso el loable programa de vacunación Covax de la ONU se queda corto.

Hay territorios donde la pandemia se ha controlado mejor (China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, etc.), debido al férreo control ejercido por sus Gobiernos, a la disciplina ciudadana, a la diligencia administrativa, y a su capacidad de previsión y prevención. Y hay otros que, aun con su dejadez social y su deficiencia preventiva, pronto se beneficiarán de la inmunidad de grupo que facilitará la vacuna (Norteamérica y Europa sobre todo). Sin embargo, los ciudadanos que viven al margen del progreso y el bienestar occidental, y que no tienen ni siquiera acceso a mascarillas, oxígeno, respiradores o test de diagnóstico (como zonas de América Central, de Asia, y del África central y occidental), continuarán, si la ONU, su OMS, y el G20 no lo remedian, alargando una pandemia que nadie merece.