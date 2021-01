Vacunas y preguntas

POR fin llegaron las tan esperadas y anunciadas vacunas. Investigadores y científicos cumplieron con su tarea, como era previsible, y como también lo siguen haciendo otros profesionales a los que nos hemos referido una y otra vez a lo largo de estos meses de pandemia. Es el caso de los sanitarios, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes han cumplido y siguen cumpliendo con su deber, por lo que es de justicia reiterarles cuantas veces sea preciso nuestro agradecimiento por su infatigable labor. Estas vacunas eran tan esperadas como ansiadas. Más aún, se anunciaron a bombo y platillo por parte de autoridades y gestores políticos. Lo que no sabemos es si pensaban, cuando predecían su llegada, que los viales se iban a repartir e inocular por sí solos entre los ciudadanos.

Ahora vemos las dificultades para repartirlos proporcionalmente, hacerlos llegar a los distintos puntos de la geografía, e incluso inyectarlos. Se habla de problemas logísticos y de falta de sanitarios capacitados para la tarea, pero estas cuestiones tendrían que haber sido previstas. Digo más: todos los sectores de la población deberían conocer el plan de vacunación, es decir, saber cuándo y cómo van a recibir la vacuna y, en consecuencia, hasta cuándo deberemos seguir cumpliendo responsablemente las restricciones, prescripciones y normas que nos ayuden a preservar nuestra salud y la de quienes nos rodean.

Eso sí; el plan de vacunación no puede convertirse en una competición ni a nivel internacional ni a nivel nacional. Todos los gobiernos tienen los mismos deberes desde el momento en que asumen su responsabilidad, por lo que si algunos países, o en el caso de España ciertas comunidades, lo están haciendo mejor que otras, no están haciendo más que cumplir con su obligación, al igual que han de hacerlo los ciudadanos mientras no se consiga derrotar la pandemia.

El hecho de que una comunidad logre un mejor ritmo que otra a la hora de vacunar a su población constituye un flaco y arriesgado consuelo, pues ya hemos visto que el flujo de ciudadanos es inevitable, y que sus trasvases y movimientos impiden mejorar la situación sanitaria que sufrimos. En las circunstancias actuales, algunas comunidades supuestamente con mayores dificultades para vacunar han anunciado la inminente ayuda de las Fuerzas Armadas, y también apuestan por acudir al sector privado.

Pues bienvenida sea cuanta ayuda se precise, porque los ciudadanos ya nos estamos cansando de una inacción y falta de previsión de nuestros gobernantes y gestores que no podemos permitir ni perdonar, pues causa muertes que pesarán sobre sus conciencias. Por tanto, que se dejen de preguntas aberrantes como la del reciente CIS sobre a quien se salvaría primero en caso de escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otros medios, pues es un deber compartido velar por la vida de todos y cada uno de los ciudadanos.