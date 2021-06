“Vertixe Sonora”: “Un pecado cheo de pracer”, en las “Xornadas de Música Contemporánea”

Fieles al certamen, “Vertixe Sonora” se presentan en formación de trío en estas “Xornadas de Música Contemporánea” en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia-20´30 h.-, y que para la ocasión forman Adriana Aranda-voz-; Pilar Fontalba-oboe- y la pianista Haruna Takebe. El grupo, se sostuvo desde sus comienzos, hace una década, por iniciativa de Ramón Souto, Pablo Coello, Diego Ventoso y David Durán, en una actitud de desarrollar programas de investigación y presentación de obras en estreno, en ciclos como “Música y Arte. Correspondencias Sonoras”, ofrecido con regularidad en el “CGAC” y que en su etapa más boyante, compartieron con el “T.A.C.”, promovido por su Departamento de Música. Una presencia activa, para un grupo abierto en cuanto al número de integrantes, a los que seguimos en festivales como el ”Via Stellae”, el de la “USC”, “Son(Ut)opias”, en una provechosa colaboración con el japonés Toshio Hosokawa, “Aguzar el oído”, del “MARCO” de Vigo-mientras se mantuvo vivo-, el “Ciclo Do Audible”, ofrecido por distintos lugares, en una clara búsqueda de tender puentes

En cuanto a sus dos últimas aportaciones a las “Xornadas”, recordaremos la de 2019, con un especial contenido, recurriendo a la proyección de “Las Hurdes”(Terre san pain, 1932), de L.Buñuel, destacando como solista Aglaya González-viola-, con la narradora Maria Lado, la presentación de J.L.Losa, y el pase también de “Traces (la cabra), tercer filme del aragonés del aragonés, con música del argentino Martin Matalon. “Son(Ut)opias”, fue un proyecto presentado en varias convocatorias, entre 2013/4, en el que también colaboró el “Atlas Ensemble”, con dirección artística de Ramón Souto y musical de Pablo Coello, tomando en repertorio obras de latitudes globales, en las que entraban compositores que nos trasladaban al lejano Oriente, monográficos especiales como el de Toshio Hosokawa, que se complementarían con el “Ciclo de Concertos do Audible” (Música en Dialogo coa Arte, coa Ciencia e co Pensamento Contemporáneos”. Un detalle de interés sobre su labor, queda recogido en el documental “Correspondencias Sonoras”, del cineasta Manuel de Río.

“Un pecado de placer”, en su línea evolutiva y artística, presenta credenciales en resumen: O verso da poeta iraniana Forugh Farrojad (1935/67), acubilla as estreas mundiais de Yulan Yu (China), Eda Er (Turquía), Alyssa Aska (EE.UU.) e Manula Guerra (Italia), na colaboración dos 10 años da aparición de “Vertixe Sonora””. Unha reivindicación da creación femenina actual na súa impoñente diversidade que se completa coa presencia da derradeira obra de Carolina Cerezo (España). Na procura de emoción compartida, camiñamos adiante e atrás no tempo reelaborando unha historia musical da sonoridade-mais transversal máis elíptica e máis materializada-, a través do fío de complicidades que a sensibilidade das mulleres, leva tecido ao longo dos tempos.

O mundo interior das mulleres nos epigramas de Nossis, na Italia do século III a.C; a concepción da feminidade no mito bíblico de Lilith ou op pensamiento taoísta; a intimidade de goces relacionados coa fisicidade, o tacto e a pel,o tormento da obsesión en “Pigmalion”; a rebeldía contra séculos de opresión que condenou á infelicidade a tantas mulleres porque ainda escandalizaba a súa insubornable liberdade vital.... Unha relectura da arte, da literatura, dos mitos e da historia en clave contemporánea, como homenaxe ás creadoras que nos precederon. En repetorio: Yulan Yu (1990), “Lilith”, (2021), para piano amplificado e soporte fixo; Manuela Guerra (1996), con obra en estreno para piano e voz; Carolina Cerezo (1993), “La peaux doce”, para oboe amplificado, cinta e catro resonadores; Eda Er (1989), “O que algúns chaman virtude, outros pecado”, para oboe, piano, soporte fixo e vídeo y Alyssa Aska(1989) “Nossis”, para voz oboe e piano.

De “Vertixe Sonora”, en su “V ciclo de Concertos Do Audible. Música en Diálogo coa Arte, coa Ciencia e co Pensamiento Contemporáneos”, de 2107, destacaríamos los protagonismos en colaboración de la labor caligráfica de Aoy Yamaguchi, quien dominaría el género por sus estudios con el maestro Zuiho Sato, desde niña, explorando la yuxtaposición de clásicos orientales y contemporáneos, que transformaban el arte bidimensional de la caligrafía japonesa expresión artística física a través de la performance. Fueron también protagonistas los compositores Tôru Takemtsu y Toshio Hosokawa, en un destacado de obras para piano, un paradigma de arte intercultural, al integrar aspectos de la tradición japonesa con las vanguardias occidentales. Luis Bittencourt, percusionista brasileño, se incorporó entonces al grupo, en el programa “Memorias líquidas”, para un programa con obras de Tan Dun, Vinko Globokar y un par de piezas propias: Directionlessness” (vibráfonom 5 tubos de vidrio y electrónica) y “Memorias líquidas” (waterphone solo y live loops), ofrecido en el Museo Galego do Entroido, de Xinzo de Limia; “L´Imaginaire de Strasburgo”, aportaron “Recoller cascallos”, en A Casa do Saber, de Lugo, con piezas de Filippo Perocco, Andrea Sarto y Nicolas Mondon. “Caligrafía do son”, centraba en el reclamo de “Vertixe Sonora”, un monográfico Toshio Hosokawa, con obras de su catálogo y el estreno de “Souvenir aus Japan- Sakura”, con Aoi Yamaguchi y Masako Hattori, en la Basílica María a Maior, de Pontevedra.