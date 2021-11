VIANA DO CASTELO posee en medio de su paseo marítimo una estatua en homenaje a la hazaña, al empeño por conquistar los mares, a los triunfos logrados entre las velas después de una lucha y de una incertidumbre. Representa la vocación marinera de la ciudad. Una figura femenina lleva entre sus brazos una carabela y ostenta la actitud de la victoria. Su situación en una planicie donde desemboca el río Lima facilita que se vislumbren con claridad grúas de puerto, el caserío antiguo, concentrado, separado de las construcciones nuevas, y a lo ancho del río el puente de hierro -de la mano de Eifell o de su escuela- en que hermosura y sentido práctico se unen, cumpliendo así la necesidad de recorrer toda Portugal hacia abajo, como una correcta raya fecunda, plagada de conocimientos, vivencias y realizaciones. Habla bien de su entidad su abundante bibliografía.

SEMEJANZAS CON DOS CIUDADES. Es curioso , y siempre me interesó, el que diversas ciudades posean espacios parecidos entre sí, producto seguramente de la casualidad, de las ampliaciones urbanísticas o del gusto de una época. Aquí se cumple con Praga y con Reims. En Praga sucede con la avenida de San Stanislas, en pleno centro de la ciudad, en suave rampa hacia arriba, hacia los museos ; y en Viana con la Avenida dos Combatentes que sale desde el Largo 5 de Octubro hasta la Estacion del tren. Contribuye también a ello, sin duda, un parecido estilo entre los edificios que componen estas avenidas, entre modernistas y art decó. En Reims, pasada la catedral hacia la ampliación nueva de la ciudad, se da un espacio que me recuerda tanto a Viana do Castelo como a Praga en la referencia ya citada. Esta semejanza es reveladora por cuanto me conduce a que estas tres ciudades, cada una en su estilo y en su grado, evolucionaron desde sí mismas, siendo de origen medieval, hacia una actualización de los estilos vanguardistas. Contribuyeron a su mejora; la aumentaron vivamente.

Las iglesias constituyeron siempre un pretexto excelente para ensayar modelos, estrenar estilos, exponer ideas estéticas y expresar opciones decorativas nuevas. Sucede así con la iglesia de Sâo Domingos, uno de los núcleos atractivos de la ciudad. La ventana en óvalo horizontal de la fachada se debe a Mateo Lopes, el arquitecto portugués que también creó la fachada de la iglesia de San Martín Pinario y la fachada de la colegiata de Cangas do Morrazo Esta creatividad en repetición -la ventana en óvalo- es una señal directa de su éxito constructivo ; más bien diría del aplauso por su ocurrencia constructiva. La iglesia da Misericórdia , en la plaza superconocida de la fuente hermosa y el viejo ayuntamiento con sus cuatro arcos en ojival , hace que por fuera sus estítipes y bustos le proporcionen un gozo a la mirada Por dentro es un lujo de sensaciones : paredes revestidas de azulejos, el techo pintado de grotescos, y el estilo nacional en madera tallada forrado en oro y adornado con uvas y pámpanos. Compone también esta plaza un referente óptimo para la sensualidad por sus animadas terrazas en verano, llenas de ojos que escrutan los edificios; y la fuente, completa y compleja, y en verdad hermosa con su labrada piedra lograda al mínimo detalle. Tan colosal presencia arquitectónica, arropada también por otros edificios elocuentes, le da a esta plaza la cualidad de solemnidad y protección a un tiempo, de acierto urbanístico con un preludio seguro a nuevas vivencias plagadas de cultura y de vida. Se trata del Museo Regional , donde entre otras muchas cosas, se expone una completa colección de cerámica de Viana, famosa entre los coleccionistas y entre el pueblo.

ENCUENTROS Y RINCONES. Las sorpresas dentro de ciudades vetustas acaecen en el incesante caminar. Y surgen rincones que proporcionan un delicioso súbito captar para una acuarela, un apunte a lápiz o una fotografía . Surge así la Casa de Joâo Velho, del siglo XV, intacto edifico lleno de interés ; la impactante ventana manuelina, que también parece una tribuna o un balcón holgado, en la casa de los Costa Barros, en la Rúa de San Pedro ; la hermosa fachada de la Casa dos Távoras, de la época manuelina ; la Casa dos Nichos, del siglo XV, aquí se expone parte de la colección arqueológica de Viana ; fachadas modernistas con una conseguida decoración de la época, en alegría ornativa con azulejos de colores de tema floral. Existen dos tipos de rincones urbanos : aquellos que existen por sí mismos en la plena realidad, y que poseen hasta bibliografía ; y aquellos que el visitante encuentra en alborozo desde su soberana subjetividad, y que incluso pueden servir para un realismo social, o como un neorrealismo en el cine o en la novela. Es muy sugestiva la explanada de la feria, con árbolado de reciente y estudiada distribución, y viéndose al fondo la Capela da Nossa Senhora da Agonía. Ostenta en la fachada el frontón invertido, rigurosamente estudiado por A Bonet Correa. Después de un análisis descubro que es el producto de una creación, pero también de un cúmulo de conocimientos.

Desde lo alto, en suave y marina vigilancia, el Santuario de Santa Luzía, como un verdadero Sacré Coeur lusitano, contempla los avatares mil y las conductas humanas que ebullen inquietas y azarosas por toda la ciudad marinera-- de aquí partían los barcos para buscar el bacalao en Terranova--. Carretera, escaleras y funicular en subida tranquila me conducen, además, al Hotel donde hubo un banquete con los miembros del Seminario de Estudios Gallegos y la intelectualidad portuguesa un día de abril de 1935.