Vicente Vallés: anatomía del espionaje

HABLO con Vicente Vallés sobre su último libro, que es, también su primera novela: Operación Kazán (Espasa y Ámbito Cultural, Premio Primavera). La trayectoria periodística de Vallés es tan abrumadora, sobre todo en el terreno de la información internacional, que todo lo que describe de los equilibrios globales, de la geoestrategia (aunque se trate de una ficción, pero con muchas incursiones en la realidad) resulta bastante verosímil. Incluso diría que peligrosamente verosímil.

Le digo si se siente un visionario (el libro parece anticipar algunos asuntos muy relevantes de la actualidad global), porque ‘peración Kazán se publicó antes de la invasión de Ucrania, pero Vallés se considera simplemente alguien bien informado. Por otra parte, su trabajo anterior, El rastro de los rusos muertos, un ensayo publicado también en Espasa, le sirvió de contexto, y de trampolín, para componer esta novela.

“He leído mucho”, me dice. “Llené la habitación de mi casa en la que escribo de libros abiertos por las páginas que me interesaban, los coloqué sobre las mesas, también sobre el suelo...”. Pero no sólo son los libros. Vallés lleva tiempo trabajando sobre todos estos asuntos: los que tienen que ver con los equilibrios globales, con la evolución del poder en Rusia y con lo que se considera su gran capacidad de injerencia o de influencia en las democracias occidentales. Las elecciones que gana sorpresivamente Donald Trump están en el origen de la novela, porque Trump, aunque sea con otro nombre (como otros líderes políticos, como el propio presidente de Rusia), también aparece aquí. Esta novela habla de cómo la atmósfera de la Guerra Fría se va apoderando del mundo, y también explica cómo el espionaje, especialmente gracias al desarrollo tecnológico, se ha vuelto a convertir en una herramienta de primer orden.

“Por supuesto que la documentación histórica es importante”, reconoce Vallés, “porque es obvio que este libro tiene mucho de novela histórica, incluso diría que habla de algunas cosas [de las relaciones entre las potencias] no muy conocidas por el público en general... Pero también es una novela de espías, una rama, digamos, de la novela negra, que yo amo mucho. Claro que he leído una buena cantidad de novelas de espionaje, y a Le Carré o a Forsyth. Creo que me he impregnado de su manera de contar y, en el fondo, es un homenaje a lo bien que lo he pasado con ellos”.

Operación Kazán habla de un siglo de historia entre Estados Unidos y Rusia (o la Unión Soviética), de tal forma que Vallés nos lleva, en una especie de narración-acordeón retrospectiva, desde un futuro 5 de noviembre de 2024, fecha de las elecciones en USA, hasta grandes eventos históricos del siglo XX, ya sea la Revolución Rusa de 1917, el desembarco de Normandía o la caída del Muro. También, claro, el final de la URSS y sus implicaciones. Y sobre el andamiaje de la historia, cabalga el argumento. El suspense. La historia de ese niño que nace en 1922 en Nueva York y con el que la inteligencia soviética trazará un sorprendente plan de espionaje. Ya verán por qué. Vallés se encarga de que todo funcione, a pesar de que la novela abarque tantas décadas y tanta Historia.

“Quien lea Operación Kazán entenderá por qué está ocurriendo ahora mismo lo que ocurre en el mundo”, concluye Vallés.