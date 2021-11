Vigo puede ser una bomba

EN consonancia con las políticas gubernamentales de descarbonización a la brava, la central térmica de As Pontes dejó de producir electricidad a comienzos del pasado verano. Endesa había hecho importantes inversiones para reducir la contaminación, pero la campaña de propaganda desde altas instancia contra la generación de energía con esta materia prima condenaban, más pronto que tarde, a esta central, como había sucedido poco antes con Meirama, en Cerceda. La transición energética es necesaria, no tiene vuelta atrás, pero ha de hacerse con tiento atendiendo al interés general, no al partidista. Además se puede hacer el ridículo, como es el caso. En las últimas semanas decenas de camiones trasladan ingentes cantidades de carbón, más de cien mil toneladas desde el puerto de Caneliñas en Ferrol hasta la planta térmica. Después de lo visto y oído, parece una tomadura de pelo, que sería lo de menos, pues lo más inquietante es que no se explique el motivo de la reapertura de la fábrica. ¿Era falso que contaminara? ¿Reducirá el precio de la electricidad para beneficio de familias y empresas o se hace para que Sánchez pueda presumir de cumplir lo prometido? ¿Se trata de una medida por si llega el gran apagón? La última razón me parece la más probable. Otros países ya se preparan, sin ocultarlo, pero lo que más mosquea es la rotundidad con que se niega. Piensa mal y acertarás.