“...Al que todos llaman vino porque nos vino del cielo...” ¿Recuerdan? Conozco muy pocas cosas que tengan un poder de convocatoria mayor. Y casi ninguna que nos siente tan salvajemente bien. Es un bálsamo que nos reconcilia con la vida y nos hace, por supuesto, muy felices. A lo largo de mi existencia, ha contribuido a que ésta haya sido más plena, más redonda, más intensa. Pletórica. Tengo recuerdos que son gemas iridiscentes. En Ginebra, por ejemplo, con 18 años, trabajaba lavando platos en un restaurante de lujo. El encargado de la cava era monfortino. Me sonsacó cuándo era mi cumpleaños. Y ese día me pidió que le ayudara a subir unas cajas a la cocina. Cuando llegamos, el santo varón tenía, descorchada y oxigenada, una botella de Château Lafite. Había probado ya unas cuantas exquisiteces, como el Veuve Clicquot, al que me tenían acostumbrados mis abuelos en Navidad, pero ese día tuve constancia, por primera vez, de que la vida es, en sí misma, un auténtico milagro. Fue un despertar de la conciencia, un temprano estirón, un magnífico ejercicio de agigantamiento sensitivo y del conocimiento. Un acercamiento a la concepción nítida de lo sobrenatural. Fue, también, la apertura de un ciclo que quizás, solo quizás, se cerró cuando probé el Château D’Yquem, ese blanco licoroso del que, con toda seguridad, gozan los ángeles en el Paraíso...

Lento aprendizaje

Uno aprendió a beber buen vino en casa, en Dacón, un pueblo de jamoneros al que Don Ramón Otero Pedrayo llamó, en un poema, Porcópolis, Chicago nosa... Allí se vendimiaba algo que era semejante al veneno de los Borgia. Razón por la cual, el bueno de mi padre, Luis Paquito, iba a buscar Ribeiro tinto a Cabanelas, a casa de Nati, que tenía uno de los pazos que habían pertenecido (y en el que había vivido) a uno de los genios mayores de que tengo noticia: Doña Emilia Pardo Bazán. “O viño da Nati”. Así lo conocíamos. Formidable. Años más tarde encontré su gemelo exacto en Portugal. El Vinhão que se hacía en la Cooperativa de Ponte de Lima. Con mis amigos Chicho Romero y Antón Abelleira llegamos a hacer un periplo ribeirán que acabó siendo un mapa del tesoro de la memoria. Luego, los viajes trajeron sorpresas: el Redondo alentejano, que bebían Zeca Afonso, Vitorino y Janita. El milagroso hallazgo del Saint Emilion (con el que comienzo siempre el año, oyendo, además, el Concierto de la Filarmónica de Viena, y desayunando un plato de 5J), con su delicado aroma y cuerpo... El amontillado... Pero hoy me dedico a buscar las grandes joyas que estén bien en relación calidad/precio. Y las encuentro en Toro, en los Montes de Toledo, en Utiel/Requena, en el Penedés...