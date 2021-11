Visión de Europa

HABLO largamente con Emilio Lamo de Espinosa, que acaba de ganar el Premio Espasa con un ensayo que debería leerse en facultades y escuelas diplomáticas. Entre águilas y dragones: el declive de occidente, que ese es el título, explica muy bien la confusión de este tiempo que nos ha tocado vivir, y ese futuro que trae mucha incertidumbre.

Por supuesto, el libro habla de los países emergentes, del desplazamiento del eje del mundo, desde Europa-América al Índico-Pacifico. Esto es algo conocido, pero Emilio Lamo se las arregla para explicarlo con gran clarividencia, seguramente fruto de sus muchos años dedicados a la sociología y a las relaciones internacionales, particularmente, me dice, su época al frente de Instituto Elcano. También como fundador, en el año 2000.

“Los años del Instituto Elcano me ayudaron a comprenderlo todo en una escala global. Los sociólogos, a veces, nos quedamos en sociedades concretas, pero allí mi interés en analizar la globalización, que ya existía, aumentó. Como afirmaba la Escuela de Frankfurt, en la totalidad está la verdad. Lo que Max Weber llamaba una perspectiva histórico-universal. Y eso es hoy absolutamente cierto”, me dice.

Para Lamo de Espinosa hay que empezar a pensar Europa después de Europa. No sólo está cambiando la geopolítica, no sólo se desplazan los ejes, con respecto a lo que heredamos, sobre todo, de la Revolución científica y de la Revolución Industrial, sino que el mundo ahora se mueve en una paradoja en la que se combina lo global con “la reaparición de viejas tentaciones particularistas y etnocéntricas”. Emilio Lamo tiene confianza en que las cosas puedan ir bien, a pesar de la confusión contemporánea, porque, me dice, “nunca en toda la historia tanta gente ha vivido con tanta libertad y seguridad como ahora”.

“Estamos viviendo un punto de inflexión”, asegura. En la Historia hay estos puntos en los que gira el guion. Él señala la caída del muro de Berlín como uno de ellos: “el año 1989 (un 9 de noviembre) cambió el mundo”, dice. Aquí asistimos al final del terrible siglo XX, quizás el más violento que haya habido jamás. La comparación más evidente de lo que ocurrió, explica en su libro, sería 1789: “1989 es la realización real de 1789, el triunfo de lo mejor de aquella revolución”, escribe.

Habla Lamo de Espinosa de cómo el mundo se europeizó. Quizá otra fecha clave, otro punto de inflexión, el 11 de septiembre de 2001, anunció el final de esa influencia. Una influencia que viene desde Elcano, precisamente. De los descubrimientos. De la colonización en sus diversos momentos de la Historia. Vuelve a cundir el miedo: algunos creen que estamos retrocediendo, pero quizás lo que sucede es que hablamos siempre desde nuestra perspectiva.

Este es un mundo post europeo. Y Europa tendrá que buscar su papel. “La hegemonía de Europa se pierde después de la Segunda Guerra Mundial. Europa, descolonizada, iba a ser ella misma colonizada, como predijo Tocqueville en 1835: la Segunda Guerra la ganaron dos potencias extraeuropeas”, explica. Pero, me dice Lamo, “el proyecto político europeo es un gran proyecto. Sin embargo, no puede no ser un poder mundial efectivo, no puede ser sólo “la Suiza del mundo”, como decía Churchill.