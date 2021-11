Viva a República galega soberana

Falaba o domingo pasado sobre a definición estratéxica que se marcou o Bloque na súa derradeira asemblea nacional. Foi por unha República galega soberana como quedou escrita nos seus textos a súa extratexia.

Na discusión sobre este tema díxose que o BNG non se definía como independentista pero non estaba en contra do independentismo.

Se nos paramos a analizar a definición é moito máis concreto o termo República galega soberana que o termo independentista.

Díxose que todos coñecemos repúblicas formais que non son soberanas, por exemplo mandan nelas os USA ou calquera outra forma ou potencia imperialista.

Así, a terminoloxía soberana incide no caso dunha República que é quen de decidir por si mesma no concerto internacional ou mundial.

Venme a cabeza o caso de Cuba, Cuba é unha república soberana, non se somete ós dictados do imperialismo dos USA. Dicía o anterior cónsul xeral de Cuba na Galiza que Cuba tiña voz propia no concerto internacional.

Eís a maior concreción do termo República galega soberana que do termo independentista.

Xa comentaba eu no artigo da semana pasada que cada pobo ten o seu propio camiño para atinxir a súa soberanía nacional.

Eu, que comecei a miña militancia política en Catalunya, sempre me definín como independentista.

Foi na Galiza, no BNG, onde aprendín xa de maior a concretar máis. O soberanismo, o anti-imperialismo, son señas de identidade do nacionalismo galego.

Non son idénticos o nacionalismo galego e o independentismo catalá. O nacionalismo galego é profundamente anti-imperialista. Cousa que a antiga CDC catalá ou grande parte de Junts per Catalunya non se distinguen por esa profunda posición do nacionalismo galego.

Cada pobo, como dixen antes, ten o seu propio camiño para atinxir a súa soberania nacional.

Dende a Galiza temos o noso e temos que defendelo.

Dicía Eva Serra, unha líder independentista catalá, que en Catalunya non tiñamos que caer no mimetismo de Euskal-Herria sobre o proceso independentista; dende a Galiza tampouco. Avancemos cara á liberación nacional da Galiza coa nosa singularidade ó facer as cousas.