¡Viva el papa!

É de prever que de xeito inminente o Goberno aprobe a rebaixa da AP-9, tal como reclamou todo o mundo e figura nos orzamentos do Estado xa en vigor, pero dubido de que con iso se nos quite a cara de parvos que nos quedou o pasado día 1 cando soubemos, e comprobamos os que a utilizamos, o incremento das súas tarifas. Esta sensación de tomadura de pelo non é só por sufrir o contrario do que se nos prometeu, ao que Sánchez tennos afeitos, senón porque é unha das tres vías con peaxe de toda España que aumentan de prezo e entre este selecto grupo, a que máis. Pero isto non é todo con respecto á autoestrada. O ministro Ábalos, o que dixo que en 2021, ou sexa este ano, chegaría o AVE a Lugo, pretende que os galegos paguemos máis de 15 millóns de euros tras unha sentenza xudicial a favor de Audasa recoñecéndolle unha débeda sobre un asunto asumido polo Goberno central en tempos de Rajoy. E a transferencia da titularidade segue metida nun caixón con sete chaves, a pesar dos innumerables acordos sobre a materia. Pero aínda así habemos de estar agradecidos. As vacinas págaas o Goberno, di Cancela, e as pensións tamén subirán para os galegos, apuntala Caballero. Aos seus pés, señorías.