¡Vivan los tránsfugas decentes!

TAL como entiende Lastra, la portavoz del PSOE, los primeros tránsfugas que recuerdo en mi dilatada vida profesional de periodista fueron Gerardo Pardo de Vera, a la sazón alcalde de Becerreá, y cinco concejales del ayuntamiento de Madrid, entre ellos Cristina Almeida. El primero pertenecía a la extinta Alianza Popular y los segundos al Partido Comunista de España, en el que sigue militando Yolanda Díaz. Su pecado fue no seguir las directrices de sus respectivos jefes políticos, Cacharro y Carrillo respectivamente. Como consecuencia serían expulsados del partido y de sus cargos institucionales. Por entonces, antes de sentar doctrina el Tribunal Constitucional, primaba el mandato imperativo sobre los electos; la prevalencia del partido sobre la persona.

El TC aclaró la propiedad del cargo. Es del elegido, no de la organización por la que se presenta. Sin embargo, el nuevo estatus provocó complicaciones para gobernar, sobre todo en el ámbito local. Algunos representantes públicos utilizaron de manera fraudulenta, reprobable moral y éticamente, esta prerrogativa. Votaban en contra de su partido por interés personal y no por convicción o conciencia. Para evitar excesos y sanear la vida pública, dado que legalmente no es fácil, los partidos suscribieron el denominado pacto antitransfuguismo. Fue un fracaso. Cada parte se la quiere aplicar al otro, nunca se da por alundido. Ocurre como en los códigos éticos que se comprometen a seguir, y tenemos el caso reciente de la alcaldesa de Barcelona. Colau firmó que dimitiría si era investigada por corrupción. Y lo es, pero con ella no va lo firmado.

La semana pasada dos diputados nacionales de UPN, Adanero y Sayas, votaron en contra de lo que mandaba su partido para convalidar el decreto del Gobierno que modifica algunos aspectos de la legislación laboral. El PSOE los acusa de tránsfugas, pero sin aportar prueba alguna de que sus votos fueran comprados. Ambos debieran haber explicado en el pleno los motivos del no, aunque con anterioridad lo habían anunciado desde los medios de comunicación. Más difícil de explicar son los motivos de la dirección de UPN para dar el sí y del Gobierno por aceptarlo: la retirada del apoyo socialista a una reprobación del alcalde de Pamplona tras unas declaraciones presuntamente “xenófobas”. Esto sí es pagar y cobrar a cambio de votos.

La política española se mueve en terreno pantanoso. La configuración del Parlamento, donde la mayoría que sustenta al Gobierno está formada por grupos tan heterogéneos y con intereses tan contrapuestos que los acuerdos se toman a cambio de cromos de distintas naturalezas. Se mezclan los asuntos económicos con las medidas de gracias a los condenados por sedición, el apoyo a los presupuestos si se conceden políticas penitenciarias favorables a los presos de ETA. Bien nos vendría tomar ejemplo de Portugal, donde se acaban de conformar mayorías sólidas y coherentes.

Bienaventurados sean los diputados que votan según su conciencia exponiéndose en el mejor de los casos a una sanción económica y en otros a tener que cavar su tumba política. Como la cavaron en su día Cristina Almeida y el primer alcalde democrático de Becerreá, padre por cierto de la número dos del Ministerio de Transportes. Si estos son los tránsfugas: ¡Viva el transfuguismo decente!