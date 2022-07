Vivimos en una gran confusión

EN nombre de las fronteras y de los territorios se pueden montar guerras, pero el territorio es sólo uno y las fronteras, finalmente, no existirán. Todo son creaciones humanas. Algunas magníficas, otras miserables. Aunque no se extrañen: la Luna está poco menos que parcelada (van a crear comunidades allí, en unos años, o eso prometen) y los demás planetas, en cuanto sean accesibles, se van a poblar de normas y de obstáculos. El ser humano es un lince creando obstáculos, especialmente para sus semejantes.

Leo en alguna parte que, con el tiempo (mucho tiempo), llegaremos a Marte en unos quince minutos. No por las prisas, sino porque será algo sencillo. ¿Y habrá motivos para viajar a Marte a tal celeridad? ¿Tantos como para alcanzar la playa más cercana? De momento esos alicientes parecen escasos, al menos a la vista de las fotografías, salvo para los científicos, naturalmente. Pero otro gallo cantará cuando tengamos a mano esos exoplanetas, o lo que sean, donde la vida pueda ser superior a la nuestra. No lo veo tan difícil. ¿Se imaginan que, por lo que sea, no hubieran inventado las armas? ¿O que, vista la experiencia, las hubieran fundido para hacer estatuas?

Sorprende cómo se ha endurecido el mundo, cómo se trabaja con descaro, con puerilidad, la tensión, el miedo, la confrontación, cómo algunos hacen lo posible para dañar a otros, sin que en realidad ninguna de esas actitudes bárbaras produzca nada más que dolor y destrucción, incluso para los que se declaran victoriosos. Naturalmente el juego del poder es adictivo. Y los egos chocan como las galaxias que nos enseñaba el James Webb, pero, eso sí, en un universo mucho más pequeñito y mucho menos brillante.

No hay educación completa si no se amansa el ego y otros defectos humanos. Las democracias también sufren a causa de eso. Quizás tenemos que pasar esta fiebre de la política global que afecta a muchos, este penoso sarpullido. Un sarpullido adolescente, que brota a diario a causa de la confusión y la inmadurez. Las sociedades deben luchar por derribar todo lo dogmático, por regresar al pensamiento complejo. Hay que acabar ya con los maniqueísmos.

Mientras el mundo parece seducido por los nuevos mundos (la carrera espacial ha vuelto como hace décadas, porque ha vuelto, también como entonces, la lucha por el liderazgo planetario), aquí abajo hay demasiadas debilidades. Una gran confusión se cierne sobre las gentes del siglo XXI, una gran desorientación. No sólo fruto de los grandes demagogos bajo la Luna. No sólo fruto del pensamiento superficial y de la siembra de odio y de miedo.

Estamos perdiendo la batalla del clima. Estamos perdiendo la batalla por salvar el planeta. Mucho desprecian esta idea, lo vemos cada día. Y como el mundo está enfangado en sus luchas desgarradoras y vulgares de poder, en la batalla energética y su uso como arma de guerra (a causa del corte del gas ruso, vuelve el carbón a Alemania), el deterioro de la naturaleza parece ya imparable. El mapa de España está ahora mismo poblado de incendios. España incandescente. El sur de Europa vive el mismo problema. El desierto avanza. El agua escasea. Las mayores guerras serán a causa del agua. ¿Alguien se atreve a negar todo esto? ¿Todavía hay alguien que lo niegue?