Vivir sin normas

ME levanto por las mañanas sin hacer ruido, para no molestar a nadie. Salgo a la calle vestida adecuadamente, conduzco por el carril correcto hasta mi puesto de trabajo, aparco en zonas permitidas, trato a los que me rodean cordialmente, trabajo de forma correcta todo el día; voy a comer y espero mi turno educadamente, hago la compra respetando el orden de la caja. Y así podría seguir. En las 24 horas que tiene un día sigo multitud de convenciones sociales de todo tipo: de imagen, comportamiento, de relación y respeto a los demás, de conducta, etc.

Según su definición, una norma es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción. En los días de estío más propios de información vacía y de relleno, nos saltaron titulares como el número de multas in crescendo a personas que no usan la mascarilla en la calle. Y les juro que cuando leo noticias así, me corre por las venas una mezcla de rabia, resignación, incomprensión e incredulidad ante el comportamiento humano. O de ciertos humanos.

Acuñó Jean Paul Sartre la acertadísima sentencia: “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás”. En el caso que nos ocupa es una de las frases que mejor y con más fundamento se puede aplicar. Máxime cuando no tengo la libertad de ir sin mascarilla y más por las calles de una ciudad.

Créanme cuando les digo que uno aprende mucho simplemente observando a lo y los que le rodean. En las últimas semanas lamentablemente se refrendan mis teorías de que la inteligencia humana retrocede con el paso de los años. Inexplicable pero cierto.

Lo grave es que ocurre sobre todo en los sectores de población más jóvenes, que se presuponen mucho mejor informados y conocedores de riesgos varios. Al final lo único que funciona realmente (y no siempre) es la política del miedo. Si algún amigo nuestro, familiar, enferma de coronavirus y tememos perderle, ahí es cuando suenan todas las alarmas y somos conscientes de la importancia de seguir las normas. Pero si los casos caen lejos, nadie conocido ha tenido nada, entonces se relativiza todo el conglomerado de consejos y reglamentos para que reine la ley del libre albedrío.

Da miedo. Y lo da no porque algún sector de varias generaciones sea irresponsable, inconsciente, inmaduro e irracional. Sino porque como madre de un pre-adolescente me cuestiono qué valores le inculco a mi hijo para que no se deje arrastrar por corrientes así. Cuestionarse las reglas, razonarlas y entenderlas sería lo correcto.

Cierto es que existen capítulos y elementos con posibles modificaciones; pero el incumplimiento por sistema, aunque te haga sentir el rey del mambo, lo que hace es perjudicar al conjunto completo. Y las consecuencias, en el caso que nos ocupa, pueden ser mortales. Retórica y literalmente.

Dijo Voltaire que la estupidez es una enfermedad extraordinaria. Porque no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás.