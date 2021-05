Voces de mujer

EL Día de las Letras Gallegas nos lleva a Emilia Pardo Bazán por la lucha que mantuvo de su propio espacio. Desde la Comisión Gestora promovió los orígenes de la creación de la Academia Gallega. Galleguista de convencimiento, Emilia Pardo Bazán hizo su fuerza desde la presidencia de la Sociedad Folklore gallego y el escritor Manuel Murguía recogió la idea en un artículo publicado en 1904. Hablaba en él de la obligación de formar la Real Academia Gallega y llegó el 17 de mayo de 1963 para destacar el Día das Letras galegas con aquellos escritores que lleven, al menos, 10 años muertos. Es tanta la marca Pardo Bazán que hoy la Academia gallega ocupa la casa familiar en la Calle Tabernas de A Coruña, donada por su hija.

La celebración de las letras gallegas se inauguró con Rosalía de Castro por la publicación de Cantares gallegos para marcar el crecimiento cultural de Galicia. El 2020 se cambió la fecha de celebración por primera vez en su historia al 31 de octubre. Xela Arias ocupa territorio con esta celebración. Su defensa de la independencia de las ideas del individuo frente a la alienación por parte de la sociedad es arma sensible con la actualidad. Calificarla como poesía de muller hace poca justicia en estos tiempos de ritmo multidisciplinar. La rebelión y la fuga están de moda y son magnetismo en los ojos que se ven encima de la mascarilla. En la poesía el adjetivo y el nombre hacen descripción cuando estamos a un paso de que nos digan que hay que abandonar el tapacaras que anteayer luchaba por su propio espacio. El adjetivo hoy no adjetiva y el nombre no sustantiva porque el desapego es de absoluta ceguera frente a detalles de configuración.

El Día de las Letras Gallegas acerca el sentir poético de una mujer con palabras que vienen a sumar al lado de Rosalía, María Mariño, María Victoria Moreno y Francisca Herrera. Llegamos a cinco desde 1963. Y cinco son cinco, ni más ni menos. Camuflar nuestro patrimonio es muy gallego; pero digno de miradas cortas.

El centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán fuerza su personalidad para asumir que en esta sociedad las mujeres son capaces de ejercer las responsabilidades, obligaciones y actividades que se propongan los hombres. Actitudes que la Bazán demostró en el siglo XX sin tener la publicidad a favor. A ella se le va a recordar en la Semana Xacobeo 21 en Madrid a celebrar del 20 al 26 de junio, organizada por asociaciones y centros gallegos de la capital de España. Se hizo la ofrenda en el monumento que se encuentra en la calle Princesa y toca ahora visitarla en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora donde reposa.

Si en la estatua está el carro de bueyes cargado de paja acompañando el abolengo título de condesa de Pardo Bazán, en la lápida de la cripta su nombre y apellidos son virus galleguistas. El próximo 17 de mayo bien merece echar al viento el nombre de la gallega enterrada en Madrid. La literata más completa que dio su tiempo para el futuro.