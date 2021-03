TAL vez hay una idea romántica del campo, eso de los fines de semana paseando junto a los arroyos, el carril bici, las casas que fueron almacén y granero, corte de vacas, ahora convertidas en salones animados con energía geotérmica o placas solares. Seguramente es el futuro, y esa forma de gestionar lo que queda del rural tal vez sea la única forma de salvarlo.

Pero sabemos que el campo es en realidad otra cosa, aunque el senderismo, por ejemplo, nos proporcione cierto sentido ecológico. Conozco quien sube montañas, atraviesa pedregales, se deja el alma por una mirada desde la cumbre. Eso me gusta, aunque no sean ochomiles.

Que tengamos muy pendiente la cuestión climática, eternamente postergada por lo inmediato, hace que me alegre de las salidas al campo, llamémoslo así, de ese nuevo romanticismo que conecta con el yoga, el mundo zen, los baños de bosque y, ya puestos, una cena en una terraza campestre a luz de la luna. Hace muchos siglos que descubrimos el poder sanador de la naturaleza, y tal vez sea hora de redescubrirlo. Si lo hacemos, hay algunas posibilidades de que el tinglado aguante.

Hay quien cree que el relajamiento campestre siempre ha estado ahí, pero ahora se viste de una nueva filosofía. Ya de niños llevábamos la tortilla a la orilla del río y nos parecía una fiesta. Ahora, más que ese relax de hamaca, que no está mal, se impone algo de ejercicio, movimiento, esfuerzo y respeto profundo al entorno. No éramos irrespetuosos con las meriendas (pic-nic, se dijo luego), ni con las pachangas de fútbol. Olía a hierba como si fuera un perfume caro, y las vacas interrumpían a menudo el discurrir del juego. No cabía mayor unión con la tierra.

Pienso en todo esto después de hablar largamente con Jesús Carrasco, que acaba de publicar ‘Llévame a casa’ (Seix Barral). De nuevo el mundo rural, con todo ese sentimiento de pérdida y de huida. Le digo que ‘Intemperie’ me impactó mucho en su día. Fue una novela muy celebrada que nos dejó algo tocados, por lo que tenía de extravío. Después la llevó al cine Benito Zambrano, con buen tino, como suele, cambiando lo que debe ser cambiado. Carrasco no participó en el guion, pero estuvo muy dentro de la película: está contento con el resultado, a pesar de que, a priori, ‘Intemperie’ no parece un texto concebido para la vertiginosa pantalla contemporánea. “Podías hacer la película de muchas formas: con largos planos, largas perspectivas, o, como se hizo, optando por más acción”, me dice.

Lo que late en ‘Llévame a casa’ es el regreso al hogar de la infancia. Suele ser algo doloroso, sobre todo si lo haces para despedirte, como el protagonista, de un padre del que se había separado años antes. Pero, como siempre en Carrasco, nos envuelve una maravillosa atmósfera rural, la lentitud de las cosas, las culpas largamente amasadas y fermentadas. Lo bello y lo triste. Hay aquí personajes formidables que arrastran el peso infinito de estar vivos mientras contemplan a los muertos.

Me dice que le interesa mucho la escritura de la naturaleza. Olores, colores, la fuerza telúrica. Le digo que la gente está volviendo al campo y me confirma que conoce familias jóvenes que lo han hecho. Rehabilitar casas, volver a tocar la tierra con las manos. Aunque ser granjero, o ganadero, es otra cosa. Pero bastaría con un regreso auténtico, no estético. No hay quizás muchas facilidades. La pandemia ha sido un gran aviso. Con suerte, seremos románticos otra vez, pero de banda ancha.