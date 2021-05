Volver a Umberto Eco

Me dice Fernando J. Múñez, con el que converso largamente, que la Edad Media da mucho de sí. Es un mundo interminable. Quizás porque no sabemos muchas cosas de él, o porque las sabemos tamizadas por el tiempo y por los que han hecho el relato de la historia a su medida. El siglo XIII, por ejemplo, con su complejidad, con su incertidumbre, con su caos, es ahora objeto de deseo de los novelistas. Hay un intento de explicar qué sucedió antes de que el mundo se transformara definitivamente, no sin pasar por la peste mortífera, antes de que estallara un nuevo tiempo, liberador en cierto modo, más a la medida del hombre y de los asuntos terrenales.

Hablo con Múñez porque acaba de publicar ‘Los diez escalones’ (Planeta), una novela de intriga que, por su título, y por los enigmas que contiene, te recuerda de inmediato a ‘Los 39 escalones’ de Hitchcock, pero que, en realidad, es todo un homenaje a Umberto Eco y a ‘El nombre de la rosa’.

Le pregunto cómo, con la novela de Eco siempre presente, se atrevió a trenzar una historia en un monasterio (ficticio: el de Urbión), entre las oscuras telas del siglo XIII, en medio de los conflictos castellanos, donde también hay un monje que investiga (cardenal, en realidad: Alvar León de Lara), un monje joven que le ayuda (el oblato Mario) y una trama casi indescifrable de idas y venidas, de muerte y pasión, de violencia e intolerancia. He aquí el relato de un mundo que empezaba a tambalearse.

Múñez no sólo acepta que el eco de ‘El nombre la rosa’ se escucha entre las líneas de su novela. Me dice que es su punto de partida, enamorado como está de ese relato de tinieblas, y de la película de Jean-Jacques Annaud. Múñez viene del mundo del cine. No sólo por cosas de familia, sino también porque estudió cinematografía en los Estados Unidos: ha combinado la escritura con la pantalla, y justo en estos días ve cómo su novela anterior, ‘La cocinera de Castamar’ (Antena 3, Netflix), se está emitiendo con gran éxito.

Me recuerda entre risas que, cuando lo entrevisté con motivo de la publicación de esa novela en 2019, yo le había asegurado con total convicción que era una historia para ser filmada. No era necesario ser un lince para darse cuenta de las posibilidades de ese material, como quizás ocurra también ahora con ‘Los diez escalones’.

Pero me dice que no tiene nada apalabrado, también entre risas. El siglo XVIII ha desembocado con fuerza en la pantalla: quizás más fácil de reconstruir que el Medievo, aunque sólo sea por proximidad. No puedo dejar de recordar, sin embargo, que la miniserie televisiva basada en ‘El nombre de la rosa’, emitida hace ahora justamente un año en Televisión Española, es también un producto excelente, con un creíble John Turturro, por ejemplo, y que refleja hermosamente la novela de Eco, aunque tal vez no alcance la magia de Annaud.

Como sucede en ‘La cocinera de Castamar’, la historia pretende demostrar el dolor que puede producir la intolerancia, lo inamovible, los demonios que pueden sacudir una sociedad dominada por el miedo. Y la valentía para enfrentarse a ellos. Más allá de la historia evidente, del aire detectivesco que se respira en el monasterio de Urbión, donde el abad Abelardo guarda demasiados secretos, flota esa idea de que cualquier tiempo puede verse envuelto en la necesidad de luchar por la libertad. Y ahí surge la figura femenina de Isabel Osorio, que se rebela contra lo injustamente establecido. Dice Múñez que muchos de los viejos demonios medievales aún persisten.