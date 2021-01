Vox se desmarca

SORPRESA. Vox ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado cuando en la primera sesión del Congreso después de mes y medio de inactividad, el partido de Santiago Abascal se ha abstenido en la votación del decreto sobre los fondos europeos, permitiendo así su aprobación. ERC, que se suponía que votaría a favor, anunció hace dos días que no contaran con ellos, lo que colocó a Pedro Sánchez en una situación imposible, pues la recuperación depende de la ayuda europea.

PP y Ciudadanos se mantenían en sus trece: o se creaba una comisión independiente que determinara el reparto de los fondos, o no los aprobaban, así que finalmente Sánchez le debe un pedazo de favor al partido que más detesta, Vox. El partido al que elimina de cualquier foro, no recibe a sus dirigentes y no pierde ocasión para desacreditarlos.

Las elecciones catalanas planean sobre esta votación. ERC, que aspira a ganar las autonómicas del día 14 –si efectivamente se celebran el día 14– se ha desmarcado de un Pedro Sánchez que no para de clavarles rejones: primero, impidiendo el aplazamiento para dar más oportunidades a Salvador Illa, hoy más fuerte que si se celebran las elecciones dentro de unos meses, pues su imagen en Sanidad se deterioraba con el paso del tiempo.

Segundo, promoviendo a un candidato más potente que Iceta y, tercero, sin abordar de momento los indultos los independentistas encarcelados. Sánchez tiritaba por la falta de apoyos para aprobar el decreto sobre los fondos... y se encuentra con que el triunfo le ha llegado de la mano del partido más impensable, Vox.

Que también juega sus cartas en clave electoral. Tras el discurso demoledor de Pablo Casado en el que rompió políticamente con Vox y personalmente con Santiago Abascal, los dirigentes de Vox estaban esperando una oportunidad para hacerse notar. Ninguna como esta: en las catalanas pueden vender que ellos sí piensan en la gente que solo sobrevivirá con la ayuda europea y presentan de paso al PP como un partido que se inclina por el tacticismo político en lugar de defender los intereses de los españoles, que con la crisis tan grave de empleo y de pobreza que está provocando la pandemia, lo pasarán muy mal si Bruselas les niega el pan y la sal.

Los acusarán de votar con Bildu y con Podemos, pero no parece que eso preocupe a los dirigentes de Vox, habituados a recibir ataques de derecha e izquierda. Hoy han dado la nota, y no en el sentido que la habían dado siempre.

Dicho esto, si quieren rematar bien la iniciativa, que se pongan a la tarea, junto a PP y CS, de forzar al Gobierno para que el reparto de los fondos se haga según criterios justos, y no en función de los intereses políticos de PSOE y Podemos, que es lo que pretende Moncloa.