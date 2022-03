Vuelve el peor pasado

TE parece que no escribir de la guerra es una traición. Te parece que no hay otro tema, nada que puede hacerle sombra. Toda la realidad palidece ante el horror. Todo lo local parece ridículo. Todo lo cercano parece prescindible. Todas las preocupaciones domésticas, nuestras preocupaciones, que son muchas, no tienen comparación posible con todo lo que la televisión nos devuelve, casi en cualquier canal. Casi a cualquier hora. No hay tregua para la destrucción, no se detiene la máquina brutal de la guerra. De pronto todo es pasado. El futuro se diluye. Se ensombrece. Caen las tinieblas. Nadie habla de lo que vendrá, porque ya el presente nos pesa como el plomo.

La capacidad de destrucción de la especie humana es extraordinaria. Leo: “podrían destruirnos varias veces”. Pero esta misma especie, que a veces recupera el lado más animal, puede hacer también grandes cosas. Te acuestas pensando cuántos edificios más caerán. Veo embalar las obras de arte en Kiev, el curador del museo muestra libros con delicadeza. Van al sótano. Me acuerdo, claro, del Museo del Prado. Me acuerdo de la memoria.

Cada pocas horas, una nueva noticia golpea los informativos. Todo eso ocurre en la frontera de Europa, en Ucrania, que significa tierra fronteriza. Todo eso ocurre ahí mismo. La caída de los edificios coincide con el derribo de la confianza global. Los analistas hablan de una guerra mundial económica. Esa ya está marcha. Otros creen que la guerra mundial es difusa, no necesariamente militar, aunque también podría serlo, quién sabe con qué armas, si la cosa se complica hasta el extremo. Si la locura se desata aún más. Guerra híbrida, se dice también. Pero horror, mucho horror, en cualquier caso.

De momento, Ucrania sale destruida y el mundo traumáticamente cambiado. Es verdad que hay días en los que pasan décadas. El hombre entre cascotes regresa a otro momento evolutivo. Florece la prehistoria. Todo lo humano queda derrotado. Lo pequeño, lo tierno, se abre camino en conversaciones, en vídeos, en breves reportajes de frontera. Los refugiados llegan, algunos acogidos por familias que conocen. Algunos son aquellos niños de Chernóbil. La historia gira y gira. Pero no parece la rueda de la fortuna. Muchos ucranianos hablan un español excelente, lo escucho cada día. Uno se grabó una bandera en el brazo hace muchos años, cuando lo acogieron en Cantabria: doce veranos estuvo allí, en Torrelavega. Y ahora la recuerda. “Torrelavega”, dice a la cámara. Recuerda lo que le salvó entonces, cuando su padre murió siendo él un niño. Y ahora escucha las sirenas que preceden a los bombardeos en el corazón de Kiev. La vida suele ser injusta.

El mundo se divide. Se habla de un nuevo telón de acero. La ruptura es total, la economía se usa como ariete, pero occidente sufre por la energía. El peor pasado vuelve con gran fuerza, pero quizás con mucho más peligro. Europa examina su papel en el mundo. Europa crece por la respuesta unánime, la unión se fortalece, pero el mundo es ya mucho más inseguro. Biden organiza nuevas alianzas por la energía que acabarán sorprendiendo a muchos. Se impone el pragmatismo del petróleo. La geoestrategia es una olla a presión. El mundo lo es.

Los contactos se multiplican, Zelenski habla cada día con líderes mundiales. Pero el dolor avanza. La guerra no se detiene. Se diría que nadie sabe cómo hacerlo a corto plazo. Cada vez sabemos menos del otro lado. Cada vez se escucha menos. Se va tejiendo una cortina de tinieblas. Un día habrá que volver a empezar, pero para entonces habrá crecido un nuevo muro de consecuencias imprevisibles. Vuelve el peor pasado. Se esfuman los sueños del futuro.