Wayne Marshall: “Rhapsody in Blue”, Gershwin en plenitud

Concierto incorporado al “Ciclo Ángel Brage” en el Auditorio de Galicia- 20´00 h.-, en una especial atención a George Gershwin con obras de popular arraigo y que tendrá como solista y director a Wayne Marshall, con la “RFG”, y orquestaciones realizadas sobre una “Fantasía de Porgy and Bess”, y “Un Americano en París”, dos de sus obras musicales en tratamiento de I. Ferrington y la “Rhapsody in Blue”, de F. Grofé. Wayne Marshall se formó en la Chetham School, de Manchester y en el Royal College of Music. Siempre se interesó por las obras de Gershwin, Leonard Bernstein o clásicos del jazz, como Duke Ellington. Otra de sus facetas es la dedicada al órgano, al que dedicará atención en la Saint George Chapel, del Windsor Castle. En cuanto a este instrumento, se le pudo escuchar en la Catedral de Notre Dame, en el Rundfunk “WDR”, de Colonia y en la Abadía de Westminster. Grabó la “Sinfonía nº 3, para órgano”, de C.Saint-Saëns, aunque las preferencias en sus registros, se centran en el repertorio del propio Gershwin.

Recibió un postgraduado en la “Hochschule für Musik”, de Viena, en el curso 1983/4 y desde el período 2014/5, ocupó la plaza de director de la Rundfunk “WDR”, de Colonia. Estuvo al frente de formaciones como la “O. S. di Milano Giuseppe Verdi”, y fue residente del Bridgewate-Hall, de Manchester. En un salto a los Estados Unidos, se trasladó a Los Ángeles, en 2014, en donde estrenó el “Concierto para órgano”, de James McMillan, dirigido por Esa-Pekka- Salonen y la “Los Ángeles Philharmonic O.”. Participó en los “BB Proms”, como organista y fue promotor de la orquesta dedicada a fomentar repertorio étnico de minorías, la “Chineke¡ Orquestra” , que se presentó en el Queen Elisabeth Hall, en 2016. Estrenó la ópera “The Great Gatsby”, de John Harbison, en Dresde, en 2015. El Doctor “Honoris Causa”, por la Universidad de Bournemouth y “Officer of the Orden of the Brittish Empire” (OBE), de 2021.

Fantasía sobre “Porgy and Bess”, con orquestación de Ian Farrington, músico activo en la “Aurore Orchestra”, una posible ópera sobre elementos populares en parte jazzísticos y la típica comedia musical estilo Broadway, de un compositor forjado en los ambientes de Tin Pal Alley, en los que se bregó como creador de estilosas “songs plugger”, en pequeños recitales abiertos. Fortuna fue que conociese a Paul Whiteman, en una pretensión de probar como director de orquesta en las cercanías del jazz sinfónico, presentando entonces un primer trabajo para el Aeolian Hall con Evan Gauthier, un laboratorio de pruebas para la “Rhapsody in Blue”. “Porgy and Bess”, se estrenó en el Colonian Theatre de Boston, con la compañía del Theatre Guild, el 30 de septiembre de 1935, dirigida por Alexander Smallens, con puesta escénica de Rouben Mamoulian, el mismo que realizaría la primera película de color, “Becky Sharp”.

Para los principales roles: Ann Brown, Todd Duncan, Warren Coleman y John W.Bubles y ya en años recientes, nos encontramos con Leontyne Price o Simon Estes. En 1959, Otto Preminger la llevó al cine, pero sin gran fortuna, por su fallida aproximación al espíritu de la obra. Gran acierto en Gershwin, será la descripción dramática y musical, ubicada en los medios de Catfish Row, convertido en un gueto marginal. En resumen, los temas musicales del trabajo, sobresalen en una cascada de citas musicales: “Summertime”, “My man´s gone now”, “I got plenty o´ nuttin”, “Bess you is my woman now” o “It ain´t necesarely so”. Fueron esos años treinta los de sus grandes ambiciones en cuanto a comedias musicales, los de “Strike Up the Band”, “Let´em Eat Cake”, Of Thee I Sing” y la “Obertura Cubana”

Años treinta y su visita europea, con sus pretensiones de estudiar con N.Boulange y M.Ravel, o el encuentro con Igor Stravinsky, del que se recuerda la divertida anécdota con la pretensión de convertirse en alumno suyo. El ruso le preguntará por su situación económica y sus beneficios reales y ante la respuesta, concluirá que el maestro debería ser el propio Gershwin. Una intención de acercarse al “Grupo de los Seis” y cuyo resultado artístico será “Un Americano en París”, que dará razones para un poema sinfónico para orquesta, estrenado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección del prolífico Walter Damrosch, en el Carnegie Hall.

La “Rhapsody in Blue” tuvo una primera versión para dos pianos en 1924, y Ferde Grofé fue testigo afortunado ya que era arreglista al servicio de Paul Whiteman. Se preocupó de la orquestación apresurada reteniendo detalladamente el estilo del propio creador, en un trabajo a la par que le ocuparía varias semanas. Queda una orquestación para piano y banda de jazz a modo de prueba nada desdeñable. El primer ensayo general se hizo en el Palais Royal, con asistencia de privilegiados notables: Walter Damrosch, el crítico W.J. Henderos, el pianista y profesor Edwin Hughes y algún agudo editor.

Grofé sí jugará un papel fundamental, incluso sobrevalorado por otros músicos. Se dirá, en cuanto a lo que debe al jazz, la importancia del impacto resolutivo, no debe olvidarse jamás que una orquestación determinada no es más que el vestido capaz de multiplicar los encantos de una dama. La dama, en este caso la música, es atractiva aun sin los aditamentos de la ropa. Considerando la “Rhapsody in Blue” en los múltiples arreglos a que se ha sometido, sigue siendo, por sí misma, una obra musical de gran fascinación. Tampoco cabe suponer, como hicieron algunos, que porque Gofré hizo la orquestación, Gershwin fuera incapaz de hacerla. A esas alturas, el autor había recibido lecciones en instrumentación de Kilenyi y en 1924, disponía de suficiente destreza para dominar los instrumentos orquestales. Grofé era el reconocido arreglista de Whiteman y conocía a fondo su orquesta, a las puertas está otra obra de gran calado como era el “Concierto en Fa, para piano y orquesta”, que estrenará como solista con su apreciado Walter Damrosch, en el Carnegie Hall a finales de 1925.