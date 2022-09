Hace años, a Iván Arias se le ocurrió la idea de construir el marco idóneo para hacer algo nuevo aquí. La cosa era simple y definitiva. Una serie de espacios donde poder oír el conjunto más amplio posible de músicas vanguardistas. Algo que, en resumen, no hubiera cabido en cualquier otro tipo de festival ni certamen. Una serie de tendencias que agruparan estilos como la música electrónica, y que se acercara a lo que se estaba haciendo mundo adelante. Muchas de esas propuestas estaban, en definitiva, muy próximas a la música contemporánea, y, depende en qué medida, exigían una atención minuciosa y cierta concentración. La propuesta fue desarrollándose minuciosamente y evolucionando con orden. El número de artistas de primera línea que pasó por aquí en años anteriores es increíble: Bendik Giske, Deaf Center, Eli Keszler, Holly Herndon, Samuel Kerridge... o los Silver Apples... Por cierto. Estos muchachos estuvieron a punto de comerse el Planeta. Les cuento. Eran dos, Simeon Coxe (teclados y sintetizadores) y Danny Taylor (batería). Tenían múltiples fans, entre ellos la Velvet Underground al completo y un muchacho llamado John Lennon. En una entrevista, le preguntaron a John: “Estamos de acuerdo en que el mejor grupo actual son Los Beatles. Pero ¿quiénes serán el relevo?” Y la estrella no lo dudó: “Naturalmente, los Silver Apples...”

EL WORK ON SUNDAY, AHORA... Por cierto. Uno tuvo el placer infinito de dialogar en público con Simeon Coxe en la Cidade da Cultura, donde habló in extenso sobre sus curiosísimas aventuras, incluida la metedura de pata monumental que los hizo caer en picado in vitam aeternam (brevemente: les pidieron a cierta compañía aérea que les gustaría aparecer en la portada de su nuevo disco, Contact, de 1969, en lugar de los pilotos; el director de tal compañía les dio permiso, todo contento; y sí: aparecieron en portada todos serios, los dos, metidos en la cabina de uno de sus aviones; pero en la contra aparecía el mismo avión estrellado y los dos descansando compungidos en sus alas quemadas; el empresario, una potencia mayúscula, los hizo desaparecer del mapa radicalmente; que uno recuerde, Simeon Coxe acabó de taxista, por ejemplo). Desde entonces hasta ahora, la cosa no ha parado de crecer y multiplicarse... Este año habrá de todo, como es habitual en el certamen. Tipos tan curiosos como Holy Other & Pedro Maia (colaborador de Patti Smith, Charlotte Gainsbourg o Lee Ranaldo), Grand River & Marco Ciceri, Carmen Villain, Prison Religion y un montón de elementos más, que nos harán revivir, como en todos estos años pasados, un montón de experiencias nuevas y estimulantes...